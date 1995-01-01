Godox MTH04 – компактный и прочный металлический держатель для крепления смартфонов шириной от 60 до 90 мм (подходит практически ко всем современным моделям). Может самостоятельно удерживать телефон на столе, полке или любой другой ровной поверхности, может использоваться как рукоятка для снижения дрожи рук при съемке и может устанавливаться на штативы. В основании держателя предусмотрено 2 штативных гнезда 1/4"-20, а также «ласточкин хвост» стандарта Arca Swiss для быстрой установки на совместимые штативы.

Два «холодных башмака» позволяют установить дополнительные аксессуары: например, небольшой осветитель и приемник для беспроводного микрофона. Шарнир, соединяющий держатель для смартфона с опорной пластиной, обеспечивает точную регулировку наклона в пределах 270°. Зажим вращается для съемки как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией кадра (или в наклонном положении). При необходимости оба шарнира можно подтянуть с помощью шестигранного ключа. В сложенном виде держатель легко помещается в карман.

Характеристики