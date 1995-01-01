Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Держатель для смартфона Godox MTH04

  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
  • MTH04
Код товара:УТ-00079401
Артикул:29574

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Godox MTH04 – компактный и прочный металлический держатель для крепления смартфонов шириной от 60 до 90 мм (подходит практически ко всем современным моделям). Может самостоятельно удерживать телефон на столе, полке или любой другой ровной поверхности, может использоваться как рукоятка для снижения дрожи рук при съемке и может устанавливаться на штативы. В основании держателя предусмотрено 2 штативных гнезда 1/4"-20, а также «ласточкин хвост» стандарта Arca Swiss для быстрой установки на совместимые штативы.

Два «холодных башмака» позволяют установить дополнительные аксессуары: например, небольшой осветитель и приемник для беспроводного микрофона. Шарнир, соединяющий держатель для смартфона с опорной пластиной, обеспечивает точную регулировку наклона в пределах 270°. Зажим вращается для съемки как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией кадра (или в наклонном положении). При необходимости оба шарнира можно подтянуть с помощью шестигранного ключа. В сложенном виде держатель легко помещается в карман.

Характеристики

  • Ширина смартфона: от 60 до 90 мм
  • Размеры: 89х38х34 мм
  • Материалы: алюминиевый сплав, резина
  • Размеры упаковки: 98х45х40 мм
  • Вес нетто: 120 г
  • Вес брутто: 140 г