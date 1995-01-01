Описание

MF-R76 - мобильный источник света для создания равномерного бестеневого освещения. Макровспышка состоит из двух компонентов: контроллера, который вставляется в крепление «горячий башмак» DLSR-камеры, и кольцевой вспышки, которая крепится к объективу.

Вспышка предназначена для использования во всех видах макросъемки: для съемки насекомых или растений, ювелирных изделий, а также в криминалистике и стоматологии. Возможно применение кольцевой вспышки в портретной, предметной или фешн-фотографии для создания равномерного освещения с эффектными световыми деталями. В комбинации с другими источниками света кольцевая вспышка позволит реализовать самые необычные световые схемы.

Различные варианты освещения

Вспышка состоит из двух ламп-полуколец (стороны A/B), каждую из которых можно включать отдельно и независимо регулировать яркость от 1/1 до 1/256 с шагом 1/3 ступени. Съемка с разной мощностью ламп придаст снятым объектам глубину за счет повышения контрастности свето-теневого рисунка.

Мануальный (М) и автоматический (i-TTL) режимы вспышки

Вспышка оснащена профессиональными режимами: ручной (М) для полного контроля освещения и автоматический (i-TTL) для ситуаций, когда нет времени на смену настроек. В ручном режиме вы сами оцениваете экспозицию сцены и настраиваете мощность импульса, в автоматическом – камера сделает это за вас.

Беспроводное управление

У вспышки 32 канала управления и 99 каналов ID (функция ID минимизирует вероятность пересечься с другим фотографом на одном канале, например при съемке в фотостудии или на мероприятии). MF-R76N работает с фирменной беспроводной системой Godox 2,4G X с частотой 2,4 ГГц, которая принимает беспроводные сигналы от отдельно доступных передатчиков XPro / X2T.

Встроенный модуль беспроводного управления также используется для съемки с группой вспышек. Выбрать статус вспышки можно в настройках беспроводной сети (Wireless): опция может быть выключена (OFF), либо быть в положении передающего (TX) или принимающего (RX) устройства. Синхронизация настроек происходит за счет передачи светового импульса от ведущей вспышки (master) к ведомым (slave).

Компенсация экспозиции вспышки

При съемке в режиме TTL система замера экспозиции может некорректно рассчитать мощность импульса для светлых или темных объектов. В случае некорректного замера используют компенсацию экспозиции вспышки (FEB) в диапазоне -3...+3 V с шагом 1/3 ступени.

Высокоскоростная синхронизация (HSS)

MF-R76 поддерживает высокоскоростные вспышки, синхронизированные с максимальной скоростью срабатывания затвора камеры, что особенно удобно при съемке в дневное время. Высокоскоростная синхронизация обеспечит изображение статичного или динамичного объекта в фокусе даже при открытой диафрагме: выставите минимальные значения выдержки (для уменьшения общей экспозиции снимка) и наслаждайтесь прекрасным боке.

Кроме того, вспышка поддерживает синхронизацию по первой (передней) и второй (задней) шторке. Для получения изображения с фиксацией объекта в начале его движения используйте синхронизацию по передней (1) шторке. Включите режим синхронизации по задней (2) шторке если хотите заморозить объект перед закрытием затвора.

Подсветка фокусировки 10 ступеней

Светодиодная подсветка (с цветовой температурой 5300±200K и 10 ступенями регулировки яркости) упрощает процесс фокусировки и подготовки к съемке в условиях недостаточной освещенности. В случае необходимости подсветку фокусировки можно отключить.

Установка на фотоаппарат

Кольцевая часть вспышки устанавливается на объектив фотоаппарата с помощью комплекта переходных колец AR-R, которые подходят для объективов с диаметром 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм, 72мм, 77мм. Контроллер вспышки устанавливается в крепление типа «горячий башмак» камер производителя Canon.

Стабильная и безопасная работа

Вспышка питается от комплектного мощного перезаряжаемого литиевого аккумулятора VB26A (7,2В / 3000мАч) и способна произвести до 550 импульсов на 1/1 полной мощности. Встроенная функция защиты от перегрева обеспечит длительный срок службы прибора. Для долгих съемок рекомендуется приобрести дополнительный аккумулятор Godox VB26A.

Простой пользовательский интерфейс

Простой пользовательский интерфейс из всего нескольких кнопок на контроллере позволят быстро и комфортно подобрать нужное освещение. Установленные параметры отображаются на большом ЖК-дисплее 5х3 см.

Особенности: