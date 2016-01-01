Вспышка Godox LUX Elf накамерная, универсальная
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Характеристики
Описание
Lux Elf – накамерная вспышка в стиле ретро, которая станет вашим верным помощником в съемке ярких моментов. Компактная и легкая, как облачко, эта вспышка подарит свободу вашему творчеству. Вспышка синхронизируется по центральному контакту, то есть совместима с абсолютным большинством фотоаппаратов независимо от их бренда. Нужно немного подсветить тени при съемке портрета против солнца или поймать удачные кадры на вечеринке? LUX Elf вам поможет.
Управление очень простое: на тыльной части вспышки располагается кольцо, с помощью которого можно отрегулировать мощность. Сделайте 2-3 «пристрелочных» снимка – и вы готовы. Если вы не хотите получить эффект «лобового освещения» и «красных глаз» – купите самые простые радиосинхронизаторы (или проводную выносную колодку) и снимайте со вспышкой в вытянутой руке. Также предусмотрена возможность срабатывания вспышки в ведомом режиме по первому или второму световому импульсу (оптическая синхронизация) и разъем для синхрокабеля 3.5 мм.
Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается через USB Type C порт и обеспечивает до 400 срабатываний на одном заряде.
Размеры вспышки идеально подходят для современных беззеркальных камер, а когда она не нужна, LUX Elf не займет много места в сумке. Это доступное и элегантно выглядящее решение, идеальный аксессуар для ваших фотосессий.
Характеристики
- Ведущее число (м, ISO 100): 6
- Цветовая температура: 6000K±200K
- Режимы работы вспышки: только ручной
- Настройка мощности в ручном режиме: 1 - 1/16
- Беспроводное управление, ведомый режим: оптическое (по первой или второй вспышке), разъем для синхрокабеля 3.5 мм
- Время полной перезарядки: 3.6 с (макс.)
- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 7.4В 350 мАч
- Минимальное количество срабатываний: 400
- Внешние блоки питания: нет
- Подсветка автофокуса: нет
- Дисплей: нет
- Вес: 96 г
- Размеры: 97 х 70 х 54 мм
- Особые характеристики: рабочая температура: -10°C ~ 50°C;
- Дата анонса: 2024 г
- Комплектация: вспышка, USB кабель, мягкий чехол, документация
- Страна производства: Китай