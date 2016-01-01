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Вспышка Godox LUX Elf накамерная, универсальная

  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
  • LUX Elf накамерная, универсальная
Код товара:УТ-00079400
Артикул:31655
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Lux Elf – накамерная вспышка в стиле ретро, которая станет вашим верным помощником в съемке ярких моментов. Компактная и легкая, как облачко, эта вспышка подарит свободу вашему творчеству. Вспышка синхронизируется по центральному контакту, то есть совместима с абсолютным большинством фотоаппаратов независимо от их бренда. Нужно немного подсветить тени при съемке портрета против солнца или поймать удачные кадры на вечеринке? LUX Elf вам поможет.

Управление очень простое: на тыльной части вспышки располагается кольцо, с помощью которого можно отрегулировать мощность. Сделайте 2-3 «пристрелочных» снимка – и вы готовы. Если вы не хотите получить эффект «лобового освещения» и «красных глаз» – купите самые простые радиосинхронизаторы (или проводную выносную колодку) и снимайте со вспышкой в вытянутой руке. Также предусмотрена возможность срабатывания вспышки в ведомом режиме по первому или второму световому импульсу (оптическая синхронизация) и разъем для синхрокабеля 3.5 мм.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается через USB Type C порт и обеспечивает до 400 срабатываний на одном заряде.

Размеры вспышки идеально подходят для современных беззеркальных камер, а когда она не нужна, LUX Elf не займет много места в сумке. Это доступное и элегантно выглядящее решение, идеальный аксессуар для ваших фотосессий.

Характеристики

  • Ведущее число (м, ISO 100): 6
  • Цветовая температура: 6000K±200K
  • Режимы работы вспышки: только ручной
  • Настройка мощности в ручном режиме: 1 - 1/16
  • Беспроводное управление, ведомый режим: оптическое (по первой или второй вспышке), разъем для синхрокабеля 3.5 мм
  • Время полной перезарядки: 3.6 с (макс.)
  • Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 7.4В 350 мАч
  • Минимальное количество срабатываний: 400
  • Внешние блоки питания: нет
  • Подсветка автофокуса: нет
  • Дисплей: нет
  • Вес: 96 г
  • Размеры: 97 х 70 х 54 мм
  • Особые характеристики: рабочая температура: -10°C ~ 50°C;
  • Дата анонса: 2024 г
  • Комплектация: вспышка, USB кабель, мягкий чехол, документация
  • Страна производства: Китай