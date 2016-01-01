Lux Elf – накамерная вспышка в стиле ретро, которая станет вашим верным помощником в съемке ярких моментов. Компактная и легкая, как облачко, эта вспышка подарит свободу вашему творчеству. Вспышка синхронизируется по центральному контакту, то есть совместима с абсолютным большинством фотоаппаратов независимо от их бренда. Нужно немного подсветить тени при съемке портрета против солнца или поймать удачные кадры на вечеринке? LUX Elf вам поможет.

Управление очень простое: на тыльной части вспышки располагается кольцо, с помощью которого можно отрегулировать мощность. Сделайте 2-3 «пристрелочных» снимка – и вы готовы. Если вы не хотите получить эффект «лобового освещения» и «красных глаз» – купите самые простые радиосинхронизаторы (или проводную выносную колодку) и снимайте со вспышкой в вытянутой руке. Также предусмотрена возможность срабатывания вспышки в ведомом режиме по первому или второму световому импульсу (оптическая синхронизация) и разъем для синхрокабеля 3.5 мм.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается через USB Type C порт и обеспечивает до 400 срабатываний на одном заряде.

Размеры вспышки идеально подходят для современных беззеркальных камер, а когда она не нужна, LUX Elf не займет много места в сумке. Это доступное и элегантно выглядящее решение, идеальный аксессуар для ваших фотосессий.

Характеристики