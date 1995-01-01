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Вспышка Godox iT22 C накамерная для Canon

  • iT22 C накамерная для Canon
  • iT22 C накамерная для Canon
  • iT22 C накамерная для Canon
  • iT22 C накамерная для Canon
  • iT22 C накамерная для Canon
  • iT22 C накамерная для Canon
  • iT22 C накамерная для Canon
  • iT22 C накамерная для Canon
  • iT22 C накамерная для Canon
  • iT22 C накамерная для Canon
  • iT22 C накамерная для Canon
Код товара:УТ-00092864
Артикул:33016
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Godox iT22 — ультракомпактная вспышка серии iFlash с поддержкой TTL (автоматического режима) и весом всего 52 г. Она идеально подходит для съёмки в помещении и на улице, легко помещается в карман и позволяет воплощать творческие идеи в любой момент. Аксессуары с магнитным креплением, такие как соты, рассеиватель и цветные светофильтры, позволяют быстро настраивать световой эффект и открывают новые возможности для создания уникальной атмосферы в кадре.

Современные компактные и беззеркальные камеры редко оснащаются встроенными или съемными вспышками, а ведь легкий импульс может быть очень полезен, когда требуется убрать тени с лица, осветить силуэт при съемке против яркого света, или, например, немного приглушить освещенность фона и сделать световой акцент на главном объекте. В этом вам поможет Godox iT22. Приподнятый корпус вспышки позволяет снизить эффект красных глаз, а также полностью осветить кадр при съемке с небольшого расстояния (без тени от объектива).

Вспышка легко переключается между ручным и автоматическим режимами, а встроенный литий-ионный аккумулятор, которого хватает на 700 импульсов с полной мощностью, позволяет не беспокоиться о питании. Оставшийся уровень заряда показывается на экране. Встроенный тепловой предохранитель не дает вспышке перегреться.

В комплекте со вспышкой идут 2 магнитных коррекционных светофильтра: 1/2 CTO и Full CTO. Они делают импульс вспышки более теплым: днем это позволяет получить легкий эффект загара на коже, а вечером – сбалансировать свет вспышки с окружающим освещением, чтобы телесные тона не уходили в неестественный белый. Фильтры других цветов, а также рассеиватель и соты можно приобрести отдельно.

При размерах чуть больше спичечного коробка вспышка Godox iT22 практически не ощущается на камере и легко убирается в карман, когда не требуется.

Характеристики

  • Ведущее число (м, ISO 100): нет данных (оценочно 5-10)
  • Режимы работы вспышки: авто (E-TTL II), ручной
  • Коррекция вспышки: есть, +/- 3 EV
  • Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/32 с шагом 1/3 EV
  • Поворот головки: нет
  • Зум головки: нет
  • Беспроводное управление, ведомый режим: нет
  • Беспроводное управление, ведущий режим: нет
  • Длительность импульса (с): нет данных
  • Время полной перезарядки, min (с): 1.5 с
  • Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка через USB-C порт 1 ч. 10 мин.
  • Минимальное количество срабатываний: 700
  • Внешние блоки питания: нет
  • Подсветка автофокуса: нет
  • Дисплей: есть
  • Физические характеристики
    • Вес: 52 г
    • Размеры: 40×64×28 мм
  • Прочие особенности
  • Особые характеристики: рабочая температура: от –10°C до +50°C
    • Дата анонса: 2025 г
    • Комплектация: вспышка, 1/2 СТО магнитный фильтр, 1/1 СТО магнитный фильтр, магнитный рассеиватель, USB кабель, мягкий чехол
    • Дополнительные аксессуары: набор аксессуаров Magnetic Accessory for iFlash Camera Flash MA01 (продается отдельно)
  • Страна производства
    • Страна производства: Китай