Godox iM30Pro – это компактная, практически карманная накамерная вспышка, выполненная в стиле ретро и оснащенная современными функциями. Основные отличия от обычной iM30: наличие ЖК дисплея, условно автоматический режим работы, возможность подъема головки для съемки с отраженным светом (у iM30 для этого нужно было покупать отдельный адаптер) и магнитное крепление для цветных светофильтров (фильтры продаются отдельно). Вспышка разработана для повседневной съёмки, уличной и плёночной фотографии. При съемке днем она помогает убрать тени с лица, а вечером или в помещениях – добавляет свет, чтобы фотографии не получились смазанными или слишком зернистыми от шума. Цветные фильтры можно использовать в творческих целях.

Головка вспышки iM30Pro отклоняется и фиксируется под углами 45°, 60°, 75° и 90°. Это позволяет легко переходить от прямого света к отражённому и выбирать подходящий светотеневой рисунок для разных условий съёмки.

Режим AUTO – легкий подбор мощности

В режиме AUTO достаточно поставить на камере выдержку Х-синхронизации (обычно это 1/160 или 1/200 с), а на вспышке выставить текущие значения ISO и диафрагмы, после чего она автоматически рассчитает необходимую мощность импульса с помощью своего оптического сенсора, а также покажет на экране эффективную дистанцию применения. Это упрощает работу для начинающих фотографов или при съемке на пленку, когда вы не можете сразу же проконтролировать результат.

Встроенный литиевый аккумулятор

iM30Pro рассчитана на продолжительную съёмку: одного заряда хватает примерно на 550 импульсов полной мощности. Встроенный аккумулятор избавляет от необходимости носить с собой запасные батареи. Зарядка осуществляется через USB-C порт.

Меняйте фильтр – меняйте настроение

​Магнитные фильтры Godox MA01 устанавливаются непосредственно на вспышку и позволяют быстро корректировать оттенок и характер света. Простое крепление помогает адаптировать освещение к условиям съёмки, расставлять акценты и менять настроение кадра.

Стабильная мощность и быстрая перезарядка

Ведущее число 15 обеспечивает достаточную мощность импульса для повседневной, уличной и плёночной фотографии. Быстрая перезарядка (от 0.1 до 1.5 с) позволяет снимать в динамичном темпе, быстро переходить к следующему кадру и не упускать важные моменты.

Совместимость с большинством камер

Горячий башмак с центральным синхроконтактом позволяет использовать iM30Pro с большинством камер – от современных беззеркальных моделей до классических пленочных камер. Кроме того, для внешней синхронизации предусмотрен разъем 2.5 мм и световая ловушка для срабатывания от импульсов других вспышек.

Все понятно с первого взгляда

Текущие параметры чётко отображаются на цветном дисплее задней панели. Наглядный интерфейс позволяет быстро проверить выбранные значения и внести необходимые изменения.

Компактная вспышка на каждый день

Все возможности iM30Pro заключены в компактном и лёгком корпусе. Вспышку удобно всегда носить с собой и использовать в любой момент, когда кадру требуется дополнительный свет.

Многие современные камеры выпускаются без встроенной вспышки, что не всегда удобно: иногда необходимо подсветить объект, если вы снимаете против света, или если жесткое полуденное солнце создает глубокие тени на лице. Не говоря уже про съемку с недостаточным освещением. При этом постоянно носить с собой большие, полноразмерные вспышки, если вы не собираетесь на профессиональную фотосессию, тоже не очень удобно. Godox iM30Pro предлагает интересную альтернативу, к тому же не бьющую по кошельку.

Характеристики