Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50
Код товара : УТ-00074731
Артикул : 31255
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 с сотами предназначен для использования с гибкими светодиодными FH50BiиFH50R. Софтбокс рассеивает свет от отдельных светодиодов на панели, чтобы минимизировать количество горячих точек и обеспечить более приятное качество света. Данный софтбокс поставляется со съемными сотами. Соты позволяют сконцентрировать свет, уменьшая его рассеивание, и дают возможность управления световым пятном, контролируя распределение света на объект съемки или фон.
Соты изготовлены из ткани и охватывают всю переднюю часть софтбокса, эффективно действуя на весь световой поток. Соты легко складываются для удобства хранения и транспортировки. Софтбокс FS50 идеально подходит для портретов, видеоинтервью, документальных фильмов и видеожурналистики.
- Размеры: 30 х 30 см
- Глубина: 11 см
- Размер ячейки тканевых сот: 5 х 5 см
- Вес с чехлом: 0,35 кг
- Размер упаковки: 350 х 200 х 40 мм
- Вес с упаковкой: 0,36 кг
Особенности:
- Предназначен для использования с гибкими светодиодными панелями Godox FH50R и FH50Bi
- Смягчает и рассеивает свет от основной панели
- Поставляется с сотовой решеткой для дальнейшего ограничения распространения света
Комплектация:
- Софтбокс
- Рассеиватель
- Соты
- Чехол