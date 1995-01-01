Описание

Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 с сотами предназначен для использования с гибкими светодиодными FH50BiиFH50R. Софтбокс рассеивает свет от отдельных светодиодов на панели, чтобы минимизировать количество горячих точек и обеспечить более приятное качество света. Данный софтбокс поставляется со съемными сотами. Соты позволяют сконцентрировать свет, уменьшая его рассеивание, и дают возможность управления световым пятном, контролируя распределение света на объект съемки или фон.

Соты изготовлены из ткани и охватывают всю переднюю часть софтбокса, эффективно действуя на весь световой поток. Соты легко складываются для удобства хранения и транспортировки. Софтбокс FS50 идеально подходит для портретов, видеоинтервью, документальных фильмов и видеожурналистики.

Характеристики:

Размеры: 30 х 30 см

30 х 30 см Глубина: 11 см

11 см Размер ячейки тканевых сот: 5 х 5 см

5 х 5 см Вес с чехлом: 0,35 кг

0,35 кг Размер упаковки: 350 х 200 х 40 мм

350 х 200 х 40 мм Вес с упаковкой: 0,36 кг

Особенности:

Предназначен для использования с гибкими светодиодными панелями Godox FH50R и FH50Bi

Смягчает и рассеивает свет от основной панели

Поставляется с сотовой решеткой для дальнейшего ограничения распространения света

Комплектация: