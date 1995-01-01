Накладки Gitzo GC2560 из синтетического пористого материала предназначается для легких штативов 1 и 2 серии. При установке она предотвращает контакт рук с холодной поверхностью штатива, сохраняя их в тепле. Также может служить смягчающей подушкой при переносе штатива с камерой на плече.
В комплекте 3 шт.
Размеры: 24.5 х 14.5 см
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