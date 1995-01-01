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Накладки Gitzo для ног штатива (GC2560)

  • для ног штатива (GC2560)
  • для ног штатива (GC2560)
  • для ног штатива (GC2560)
Код товара:УТ-00022943
Артикул:GC2560

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Накладки Gitzo GC2560 из синтетического пористого материала предназначается для легких штативов 1 и 2 серии. При установке она предотвращает контакт рук с холодной поверхностью штатива, сохраняя их в тепле. Также может служить смягчающей подушкой при переносе штатива с камерой на плече.

  • В комплекте 3 шт.
  • Размеры: 24.5 х 14.5 см