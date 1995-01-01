Накладки Gitzo для ног штатива (GC2560)

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Код товара: УТ-00022943 Артикул: GC2560 Код товара: УТ-00022943 Артикул: GC2560 Тип аксессуара Другое Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Другое Описание Накладки Gitzo GC2560 из синтетического пористого материала предназначается для легких штативов 1 и 2 серии. При установке она предотвращает контакт рук с холодной поверхностью штатива, сохраняя их в тепле. Также может служить смягчающей подушкой при переносе штатива с камерой на плече. В комплекте 3 шт.

Размеры: 24.5 х 14.5 см Видео Наш обзор

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