Комплект стальных шипов с резиновыми наконечниками Gitzo GSF30S надежно поддерживает штатив на разных площадках. Шипы хорошо подходят для травы или открытого грунта. Резиновая ножка крепится на шип как колпачок, и может быть снята, когда придет время использовать шип. Износостойкий резиновый материал отличается высокой стабильностью даже на скользких поверхностях. Диаметр самой широкой части резиновой ножки составляет 30 мм. Шип изготовлен из высококачественной стали. Комплект GSF30S совместим со всеми штативами Gitzo с резьбой 3/8'' на окончании ног. GSF30S заменяет собой G1220.129B3.