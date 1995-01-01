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Наконечник резиновый Gitzo GS5030VSF, с шипами, на ножки штатива

Код товара:УТ-00049792
Артикул:GS5030VSF*

Товар не найден

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Описание
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Описание

Наконечники резиновые с шипами на ножки Gitzo GS5030VSF совместимы со всеми штативами Gitzo, имеющими резьбу 3/8'' для съемных ножек. Эти ножки изначально спроектированы для видеографии, но также широко используется в фотографии, обеспечивая надежную, стабильную поддержку на поверхностях любого типа. Ножки этого набора легко преобразовать из шипованных в резиновые, просто поворачивая резиновые колпачки внутрь или наружу. Легко устанавливаются: не требуются ни адаптеры, ни специальные инструменты.