Наконечники резиновые с шипами на ножки Gitzo GS5030VSF совместимы со всеми штативами Gitzo, имеющими резьбу 3/8'' для съемных ножек. Эти ножки изначально спроектированы для видеографии, но также широко используется в фотографии, обеспечивая надежную, стабильную поддержку на поверхностях любого типа. Ножки этого набора легко преобразовать из шипованных в резиновые, просто поворачивая резиновые колпачки внутрь или наружу. Легко устанавливаются: не требуются ни адаптеры, ни специальные инструменты.