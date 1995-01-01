Штатив Fujimi FT99A с шаровой головой
Код товара:УТ-00038111
Артикул:1230
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см156
Безопасная нагрузка, кг6
Длина в сложенном виде, см35
Вес, г1500
Комплектация штативаС головкой
Головкашаровая, съемная
Пузырьковый уровень2 на головке
Количество секций5
Быстросъемная площадкаесть, совместимая с Arca Swiss
Диаметр ногмаксимальный: 25 мм
Максимальная нагрузка6 кг
Минимальная высота36 см
Максимальная высота156 см
Длина в сложенном положении35 см
Материалалюминий, магниевый сплав
Регулировка силы тренияесть
Вес1500 г
Описание
Компактный штатив-трансформер с шаровой головкой: в сложенном положении занимает всего 35 см в длину. Одна из ножек (отмечена золотистым) отвинчивается от штатива и соединяется с центральной штангой как монопод (высота до 158 см). Шаровая головка имеет дополнительные рукоятки: регулировку силы трения и отдельный замок оси панорамирования, который позволяет поворачивать зафиксированный по остальным осям фотоаппарат. Штатив совместим со съемными площадками типа Arca Swiss. Ноги выполнены из алюминия, головка - из магниевого сплава. Высокая безопасная нагрузка позволяет использовать Fujimi FT99A со всеми типами камер, включая профессиональные зеркальные аппараты.