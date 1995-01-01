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Штатив Fujimi FT99A с шаровой головой

  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
  • FT99A с шаровой головой
Код товара:УТ-00038111
Артикул:1230

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный штатив-трансформер с шаровой головкой: в сложенном положении занимает всего 35 см в длину. Одна из ножек (отмечена золотистым) отвинчивается от штатива и соединяется с центральной штангой как монопод (высота до 158 см). Шаровая головка имеет дополнительные рукоятки: регулировку силы трения и отдельный замок оси панорамирования, который позволяет поворачивать зафиксированный по остальным осям фотоаппарат. Штатив совместим со съемными площадками типа Arca Swiss. Ноги выполнены из алюминия, головка - из магниевого сплава. Высокая безопасная нагрузка позволяет использовать Fujimi FT99A со всеми типами камер, включая профессиональные зеркальные аппараты.