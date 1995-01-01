Компактный штатив-трансформер с шаровой головкой: в сложенном положении занимает всего 35 см в длину. Одна из ножек (отмечена золотистым) отвинчивается от штатива и соединяется с центральной штангой как монопод (высота до 158 см). Шаровая головка имеет дополнительные рукоятки: регулировку силы трения и отдельный замок оси панорамирования, который позволяет поворачивать зафиксированный по остальным осям фотоаппарат. Штатив совместим со съемными площадками типа Arca Swiss. Ноги выполнены из алюминия, головка - из магниевого сплава. Высокая безопасная нагрузка позволяет использовать Fujimi FT99A со всеми типами камер, включая профессиональные зеркальные аппараты.