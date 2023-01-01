Описание

Компактный любительский штатив для фото- и видеокамер весом до 4 кг. Съемная площадка позволяет быстро снимать камеру и устанавливать ее обратно, а пузырьковый уровень помогает точно выровнять камеру по горизонту. Центральная колонна поднимается и опускается с помощью зубчатой передачи. Выполнен из алюминия и пластика.

Штативная головка несъемная. Предусмотрен пластиковый крюк для крепления балласта – это повышает устойчивость штатива, в особенности при съемке на улице в ветреную погоду.