Штатив Fujimi FT12SM серии SMART, с чехлом
Код товара:УТ-00052657
Артикул:1682
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см160
Безопасная нагрузка, кг4
Длина в сложенном виде, см61
Вес, г990
Комплектация штативаС головкой
Головка3D, несъемная
Пузырьковый уровеньесть
Количество секций3
Быстросъемная площадкаесть
Максимальная нагрузка4 кг
Минимальная высота60 см
Максимальная высота160 см
Длина в сложенном положении61 см
Материалалюминий, пластик
Страна производстваКитай
Вес990 г
Описание
Компактный любительский штатив для фото- и видеокамер весом до 4 кг. Съемная площадка позволяет быстро снимать камеру и устанавливать ее обратно, а пузырьковый уровень помогает точно выровнять камеру по горизонту. Центральная колонна поднимается и опускается с помощью зубчатой передачи. Выполнен из алюминия и пластика.
Штативная головка несъемная. Предусмотрен пластиковый крюк для крепления балласта – это повышает устойчивость штатива, в особенности при съемке на улице в ветреную погоду.