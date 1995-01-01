Карандаш для очистки оптики. С одной стороны находится гибкий очищающий наконечник с углеродным наполнителем, с другой – мягкая кисточка. Смахните кисточкой пыль, песчинки и ворсинки, затем удалите жировые загрязнения (отпечатки пальцев, следы от капель воды) с помощью угольного наконечника.

Не уступает многим известным аналогам, но заметно дешевле. Запатентованный сухой углеродный состав для максимально эффективной очистки оптики. Абсолютно безопасен для всех типов оптических поверхностей (не царапает покрытия). Высококачественная антистатическая кисточка. Оригинальная конструкция для удобной переноски в кармане пиджака, куртки или рубашки.