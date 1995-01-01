Адаптер Fujimi для объективов Canon EOS на камеры Sony E, c диафрагмой



Код товара: УТ-00018696 Артикул: 720 Код товара: УТ-00018696 Артикул: 720 Объектив, система Canon EF Камера, система Sony E Вес (брутто), кг 0.063 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Объектив, система Canon EF Камера, система Sony E Физические характеристики Вес (брутто), кг 0.063 Описание Переходник Fujimi FJAR-EOSSEAP позволяет монтировать объективы с креплением EOS на камеры с байонетом NEX (SONY). Переходник изготовлен из анодированного алюминия и компенсирует рабочий отрезок, позволяя фокусироваться на бесконечность. Из-за отсутствия электронных контактов не поддерживаются функции автофокусировки и экспозамера. Переходник оснащен 14-лепестковой ирисовой диафрагмы, управляемой кольцом на оправе. Совместимость: Canon - Sony NEX

На фотоаппарат: Sony NEX

С объектива: Canon

Фокусировка на бесконечность: Да

Поддержка автофокуса: Нет

C диафрагмой: Да

Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.