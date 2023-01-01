Переходник Fujimi FJAR-EOSSEAP позволяет монтировать объективы с креплением EOS на камеры с байонетом NEX (SONY). Переходник изготовлен из анодированного алюминия и компенсирует рабочий отрезок, позволяя фокусироваться на бесконечность. Из-за отсутствия электронных контактов не поддерживаются функции автофокусировки и экспозамера. Переходник оснащен 14-лепестковой ирисовой диафрагмы, управляемой кольцом на оправе.