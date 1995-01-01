Адаптер Fujimi для объективов Canon EOS на камеры Sony E, c диафрагмой
Код товара:УТ-00018696
Артикул:720
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаCanon EF
Камера, системаSony E
Вес (брутто), кг0.063
Описание
Переходник Fujimi FJAR-EOSSEAP позволяет монтировать объективы с креплением EOS на камеры с байонетом NEX (SONY). Переходник изготовлен из анодированного алюминия и компенсирует рабочий отрезок, позволяя фокусироваться на бесконечность. Из-за отсутствия электронных контактов не поддерживаются функции автофокусировки и экспозамера. Переходник оснащен 14-лепестковой ирисовой диафрагмы, управляемой кольцом на оправе.
- Совместимость: Canon - Sony NEX
- На фотоаппарат: Sony NEX
- С объектива: Canon
- Фокусировка на бесконечность: Да
- Поддержка автофокуса: Нет
- C диафрагмой: Да