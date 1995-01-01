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Адаптер Fujimi для объективов Canon EOS на камеры Sony E, c диафрагмой

Код товара:УТ-00018696
Артикул:720

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходник Fujimi FJAR-EOSSEAP позволяет монтировать объективы с креплением EOS на камеры с байонетом NEX (SONY). Переходник изготовлен из анодированного алюминия и компенсирует рабочий отрезок, позволяя фокусироваться на бесконечность. Из-за отсутствия электронных контактов не поддерживаются функции автофокусировки и экспозамера. Переходник оснащен 14-лепестковой ирисовой диафрагмы, управляемой кольцом на оправе.

  • Совместимость: Canon - Sony NEX
  • На фотоаппарат: Sony NEX
  • С объектива: Canon
  • Фокусировка на бесконечность: Да
  • Поддержка автофокуса: Нет
  • C диафрагмой: Да