Адаптер Fujimi с Canon EOS на Sony E, c диафрагмой (FJAR-EOSSEAP)
Код товара : УТ-00018696
Артикул : 720
21%
5 490 ₽
4 390 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Переходник Fujimi FJAR-EOSSEAP позволяет монтировать объективы с креплением EOS на камеры с байонетом NEX (SONY). Переходник изготовлен из анодированного алюминия и компенсирует рабочий отрезок, позволяя фокусироваться на бесконечность. Из-за отсутствия электронных контактов не поддерживаются функции автофокусировки и экспозамера. Переходник оснащен 14-лепестковой ирисовой диафрагмы, управляемой кольцом на оправе.
- Совместимость: Canon - Sony NEX
- На фотоаппарат: Sony NEX
- С объектива: Canon
- Фокусировка на бесконечность: Да
- Поддержка автофокуса: Нет
- C диафрагмой: Да