Держатель для телефона Fujimi FJ-SMRC, поворотный
Код товара : УТ-00041068
Артикул : 1626
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Держатель для телефона усовершенствованной конструкции: с возможностью съемки в вертикальной ориентации и установки дополнительного оборудования. Классический «клешневой» зажим дополнен ножкой, которая устанавливается на любой штатив, монопод или другой держатель со стандартным винтом 1/4". На одной клешне дополнительно расположено штативное гнездо, на другой – «холодный башмак» для аксессуаров. В горизонтальной ориентации можно воспользоваться одним из них, а в вертикальной – сразу двумя, что позволяет установить такие аксессуары как внешний микрофон и дополнительный осветитель.
Зажим подходит для телефонов шириной от 60 до 85 мм.