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Держатель для телефона Fujimi FJ-SMRC, поворотный

  • FJ-SMRC, поворотный
  • FJ-SMRC, поворотный
  • FJ-SMRC, поворотный
  • FJ-SMRC, поворотный
  • FJ-SMRC, поворотный
  • FJ-SMRC, поворотный
  • FJ-SMRC, поворотный
  • FJ-SMRC, поворотный
  • FJ-SMRC, поворотный
  • FJ-SMRC, поворотный
  • FJ-SMRC, поворотный
Код товара:УТ-00041068
Артикул:1626

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель для телефона усовершенствованной конструкции: с возможностью съемки в вертикальной ориентации и установки дополнительного оборудования. Классический «клешневой» зажим дополнен ножкой, которая устанавливается на любой штатив, монопод или другой держатель со стандартным винтом 1/4". На одной клешне дополнительно расположено штативное гнездо, на другой – «холодный башмак» для аксессуаров. В горизонтальной ориентации можно воспользоваться одним из них, а в вертикальной – сразу двумя, что позволяет установить такие аксессуары как внешний микрофон и дополнительный осветитель.

Зажим подходит для телефонов шириной от 60 до 85 мм.