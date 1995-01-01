Держатель для телефона усовершенствованной конструкции: с возможностью съемки в вертикальной ориентации и установки дополнительного оборудования. Классический «клешневой» зажим дополнен ножкой, которая устанавливается на любой штатив, монопод или другой держатель со стандартным винтом 1/4". На одной клешне дополнительно расположено штативное гнездо, на другой – «холодный башмак» для аксессуаров. В горизонтальной ориентации можно воспользоваться одним из них, а в вертикальной – сразу двумя, что позволяет установить такие аксессуары как внешний микрофон и дополнительный осветитель.

Зажим подходит для телефонов шириной от 60 до 85 мм.