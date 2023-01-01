Чистящая салфетка Fujimi FJ-CCSET из микрофибры, 10 x 10 см
Код товара : УТ-00042073
Артикул : 1625
90 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Общего назначения
Описание
Небольшая многоразовая салфетка для чистки оптики и других поверхностей (экранов, фотографий, пленки). После загрязнения постирайте в теплой мыльной воде, не гладить. Размер 10 х 10 см.