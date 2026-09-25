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Объектив Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5-) (б/у)

  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5-)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5-)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5-)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5-)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5-)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5-)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097623
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-25/03

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег: нет информации
S/n: 0AC02808
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.