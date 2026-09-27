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Объектив Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5) (б/у)

  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5)
  • XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (состояние 5)
Код товара:УТ-00097650
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-27/05

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS

Код товара: УТ-00097650

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 9231247699
Комплектация: Объектив, крышка передняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.