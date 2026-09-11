Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-T4 Body, серебристый (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097129 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-11/Т01 Код товара: УТ-00097129 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-11/Т01 Fujifilm X-T4 Body Код товара: УТ-00097129 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 0BQ01737

Комплектация: Камера

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Fujifilm X-T4 Body Код товара: УТ-00097129 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 0BQ01737

Комплектация: Камера

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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