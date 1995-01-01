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Компактный фотоаппарат Fujifilm X Half, черный

  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
  • X Half, черный
Код товара:УТ-00085195
Артикул:# 16940276

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Fujifilm X Half компактный фотоаппарат в винтажном стиле 60-70-х годов прошлого века. Его проще всего описать как fun-камеру, то есть не как инструмент для серьезной фотографии, а скорее как игрушку для развлечения, аксессуар. С другой стороны, если вы настроены серьезно, съемку на X Half можно воспринимать как некий «челлендж», для этого лучше всего подойдет ее «аналоговый» режим Film Camera Mode, в котором вы не сможете увидеть получившиеся фотографии вплоть до того, как «проявите» их с помощью смартфона. Подробнее об этом ниже.

По внешнему виду X Half находится где-то между камерами Fujifilm серии X100 и такими старыми камерами как, например, советская Чайка, с которой он довольно близко совпадает по размерам. Дизайн X Half отсылает к так называем «полуформатным» или «полукадровым» пленочным фотоаппаратам, которые делали по два кадра на площади одного, из стандартной катушки на 36 кадров получалось 72 фотографии. Кадры получались вертикально-квадратными, с соотношением сторон 4:3. Так и у X Half матрица формата 1” повернута вертикально и немного обрезана по краям до «правильного» соотношения 4:3, эффективное разрешение получается около 18 Мп. Fujifilm не останавливается на этом: одной из самых интересных «фишек» X Half является съемка диптихов («2 в 1»). Для этого достаточно просто сделать первый снимок, а затем потянуть рычажок («взвести затвор»), и сделать второй. Он будет размещен рядом с первым, разделенный тонкой черной полосой – прямо как это было на пленочных полуформатных фотоаппаратах.

Объектив FUJINON 10.8mm f/2.8 соответствует приблизительно 32мм f/8 в полнокадровом эквиваленте – по ширине поля зрения и по глубине резкости соответственно. Такие параметры означают, что добиться сильного размытия фона здесь вряд ли получится, почти все будет в фокусе. Современные смартфоны симулируют эффект размытия (боке) с помощью цифровой обработки, X Half так делать не умеет. Но в целом фокусное расстояние удобное, универсальное, с ним можно снимать и портреты, и пейзажи, и что угодно еще. Примерно такие же объективы были и у пленочных камер. Зума здесь нет, но автофокус присутствует: можно выбрать фокусировку по центру, по 1 из 9 точек, а если камера обнаруживает в кадре лица, то она старается сфокусироваться по ним. Минимальная дистанция фокусировки составляет 10 см от переднего края объектива – это не макро, но крупные планы снять возможно.

Сзади на камере располагаются 2 экрана: основной с диагональю 2.4”, а слева от него – вытянутый узкий экранчик. Это еще одна отсылка к пленочным камерам – раньше в них делали подобные окошки, через которые можно было посмотреть, какая катушка установлена внутри. И этот экранчик действительно отвечает за выбор «пленки»: всего предлагается 10 имитаций фирменных пленок Fujifilm, включая цветные и монохромные. От выбора пленки зависит характер цветопередачи, контрастность, насыщенность цвета и тому подобные параметры. Также можно выбрать один из 18 «фильтров» со спецэффектами, среди которых «фишай» (эффект дверного глазка), «просроченная пленка», «частичная засветка» (один из наиболее красивых эффектов с произвольно появляющимися оранжево-красными ореолами), «виньетирование» и другие. Обратите внимание, что «пленки» нельзя комбинировать с «фильтрами», можно выбрать только что-то одно. Это немного печалит, потому что в некоторых камерах Fujifilm (например, в Instax Mini EVO) так было делать можно.

X Half умеет снимать видео – в вертикальном Full HD формате 1080 х 1440. Есть опция съемки с двукратным замедлением, видео также можно объединять в один диптих с фотографией. Конечно, X Half не годится для серьезной видеографии, но короткие ролики для социальных сетей сделать можно.

Очень интересно Fujifilm X Half раскрывается в режиме Film Camera Mode. В нем камера максимально близко имитирует классические пленочные фотоаппараты: вы выбираете одну из пленок, выбираете количество кадров, и на этом всё – можно снимать. Можно включить впечатывание даты. Задний экран при этом показывает только параметры съемки (надо сказать, он довольно аутентично передает старые ЖК-экраны), а прицеливаться придется только через оптический видоискатель туннельного типа. После каждого кадра нужно «взводить затвор» рычажком перемотки (к сожалению, он работает без сопротивления, здесь есть недоработка), а получившиеся фотографии вы не увидите до тех пор, пока не решите «проявить» пленку. Ее можно доснять до конца или «смотать» обратно в любое удобное время. Для проявки вам нужно просто запустить приложение Fujifilm на смартфоне и соединиться с камерой по Bluetooth или USB. Технически все изображения сохраняются на карту памяти (SD), но в особом формате, только после обработки в смартфоне их можно будет посмотреть. Они начинают появляться на экране сначала в виде контактного отпечатка, а потом становятся доступны и отдельно. Это, конечно, не передает «магию пленки» на 100%, но какие-то схожие интригующие ощущения, когда вы, наконец, в первый раз смотрите, что же у вас получилось – такие приятные ощущения присутствуют.

Возможно, ради этого режима и стоит взять Fujifilm X Half, потому как, что говорить, он уникален. Можно даже еще больше усложнить себе жизнь, выбрав ручную экспозицию и ручную фокусировку – вот теперь вы поймете, каково дедам было снимать на свою Чайку или Смену-8. Это какие-то особенные впечатления, которые не обеспечит вам ни одна другая цифровая камера (можно вспомнить только дальномерные Лейки с индексом D, тоже без экранов, но то другая история). Конечно, можно сказать: «а почему бы просто не взять на барахолке советскую Смену, Ломо или Чайку?» Да, это возможно сделать, но если взглянуть на нынешнюю цену пленки, проявки, сканирования, да и доступности этого процесса (настоящую фотолабораторию с проявкой встретишь не в каждом городе)...

В остальном X Half работает как обычный фотоаппарат: можно снимать в полностью автоматическом режиме, можно выбрать приоритеты выдержки или диафрагмы, есть полностью мануальный режим, есть таймер автоспуска и так далее. Благодаря достаточно крупной матрице формата 1” качество изображения мы бы описали как «на уровне хорошего смартфона», не больше, не меньше. Фотографии получаются приятные – все-таки это не детская камера из магазина игрушек. Все хорошо с цветопередачей, при съемке со слабым освещением, конечно, снижается детализация, но камера неплохо справляется с шумом. Единственный момент: если вглядываться, резкость немного меньше, чем у других камер с аналогичной матрицей (Canon серии G7X, Sony серии RX100). И эргономика фотоаппарата, конечно, для фотографирования всегда удобнее, чем у любого телефона. Да, забыли сказать: X Half можно напрямую подключить к карманным принтерам Fujifilm Instax Link, поддерживаются все современные модели. Это позволит вам практически на ходу распечатать ваши фотографии – к примеру, если вы хотите их кому-то подарить.

Характеристики

Объектив
Оптический зум: нет
Объектив: Fujinon 10.8mm f/2.8 (32 мм в 35-мм эквиваленте)
Матрица
Датчик изображения: 13.3 х 8.8 мм (1")
Число эффективных пикселей: 17.74 млн
Соотношение сторон: 3:2
Светочувствительность: фото и видео: ISO 200 - 12800
Фотосъёмка
Формат файла: JPEG
Баланс белого: авто, 7 предустановок, установка температуры в К (2500К - 10 000К)
Серийная съемка: нет
Цветовое пространство: sRGB
Автоспуск: фото: 10, 2 сек. видео: 10, 5, 3 сек.
Размер фотоизображения: 7296 x 4864 (3:2), 4864 x 4864 (1:1), 3648 x 4864 (3:4) и менее
Интервальная съемка: нет
Съёмка видео
Видеосъемка: вертикальный или квадратный Full HD формат, до 48 кадров/с
Разрешение видеозаписи: 1080 x 1440, 1440 x 1440, в режиме 2 в 1: 2160 x 1440
Формат видеозаписи: MOV или MP4, кодек H.264
Продолжительность видео: не ограничена программно, зависит от температуры окружающего воздуха (при длительной записи возможен перегрев и автоматическое отключение)
Формат записи звука: MOV: линейный РСМ, стерео, 16 бит, 48 КГц, MP4: AAC
Средний битрейт: 50, 20, 10 Мбит/с
Управление эскпозицией
Выдержка: механический затвор: от 1/2000 до 15 минут в ручном режиме, от 1/2000 до 30 секунд в режиме приоритета диафрагмы, от 1/2000 до 1/4 секунды в программном режиме, от 1/2000 до 1/24 секунды в режиме видеосъемки
Замер экспозиции: TTL-замер, 256 зон, оценочный
Приоритет выдержки: есть
Приоритет диафрагмы: есть
Ручная экспозиция: есть
Экспокоррекция: фото: +/- 3 EV с шагом 1/3 EV; видео: +/- 2 EV с шагом 1/3 EV
Фокусировка
Автофокус: контрастный АФ 9 точек (3х3): непрерывный, покадровый, распознавание лиц / глаз
Ручная фокусировка: есть (шкального типа)
Вспышка
Встроенная вспышка: есть
Внешняя вспышка: нет
Видоискатель и дисплей
Дисплей: 2.4" ЖК, сенсорный, 0.92 млн точек, соотношение сторон - 4:3
Видоискатель: оптический «обратный галилеев» («туннельный»), увеличение 0.38x, покрытие кадра прибл. 90%
Память и интерфейсы
Карта памяти: один слот: SD / SDHC / SDXC (UHS-I) до 2 Тб
Связь с компьютером: USB-C (USB 2.0)
Видео выход: нет
Разъемы: USB-C (USB 2.0)
Встроенная память: нет
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Источники питания
Питание: литий-ионный аккумулятор NP-W126S, прибл. 880 кадров; видеозапись: прибл. 95 / 85 мин.
Физические характеристики
Вес: 240 г (с аккумулятором и картой памяти), 191 г (только камера)
Размеры: 105.8 х 64.3 х 45.8 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: 13 режимов имитации пленки и 19 «фильтров»-спецэффектов
Дата анонса: май 2025 г
Комплектация: аккумулятор NP-W126S, адаптер для наушников, ремешок, металлическая клипса для ремешка, крышка объектива, заглушка холодного башмака