Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-H1 Body + VPB-XH1 (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00098068
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-13/05
Товар не найден
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Потертости шахты видоискателя, царапины краски по левой стороне, потертости кнопки спуска
Пробег: 18.000
S/n: 82P50010
Комплектация: Камера, крышка байонета, акб оригинал, 2 х акб неоригинал, батарейная ручка, ЗУ, ремень, коробка, вспышка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.