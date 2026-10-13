Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-H1 Body + VPB-XH1 (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00098068 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-13/05 Код товара: УТ-00098068 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-13/05 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Потертости шахты видоискателя, царапины краски по левой стороне, потертости кнопки спуска

Пробег: 18.000

S/n: 82P50010

Комплектация: Камера, крышка байонета, акб оригинал, 2 х акб неоригинал, батарейная ручка, ЗУ, ремень, коробка, вспышка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Потертости шахты видоискателя, царапины краски по левой стороне, потертости кнопки спуска

Пробег: 18.000

S/n: 82P50010

Комплектация: Камера, крышка байонета, акб оригинал, 2 х акб неоригинал, батарейная ручка, ЗУ, ремень, коробка, вспышка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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