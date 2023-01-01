Светофильтр Fujifilm PRF-52 protector filter
Код товара : 00000051801
Артикул : 16240963
3 790 ₽
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Официальная гарантия FujiFilm 6 месяцев
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Описание
FUJIFILM PRF-52 - защитный фильтр, диаметр 52 мм. Разработан для защиты передней линзы объектива от пыли, грязи, царапин и сколов. Специальное покрытие Super EBC обеспечивает высокий уровень просветления, минимизирует блики. Подходит для объективов XF 18mm/ F2 R, XF 35mm/ F1.4 R и другой оптики с резьбой на 52 мм.