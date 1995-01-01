Светофильтр Fujifilm PRF-52 protector filter



Код товара: 00000051801 Артикул: 16240963 Код товара: 00000051801 Артикул: 16240963 Тип фильтра Защитный Размер, мм 52 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра Защитный Размер, мм 52 Описание FUJIFILM PRF-52 - защитный фильтр, диаметр 52 мм. Разработан для защиты передней линзы объектива от пыли, грязи, царапин и сколов. Специальное покрытие Super EBC обеспечивает высокий уровень просветления, минимизирует блики. Подходит для объективов XF 18mm/ F2 R, XF 35mm/ F1.4 R и другой оптики с резьбой на 52 мм. Видео Наш обзор

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