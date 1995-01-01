FUJIFILM PRF-39 - защитный фильтр, диаметр 39 мм. Разработан для защиты передней линзы объектива от пыли, грязи, царапин и сколов. Специальное покрытие Super EBC обеспечивает высокий уровень просветления (99.5%), что минимизирует блики и ореолы. Подходит для объектива XF 60mm/ F2.4 R Macro и другой оптики с резьбой на 39 мм.

Благодаря полному соответствию цвета просветляющего покрытия у светофильтра и объектива, при установке фильтра не происходит ни малейшего сдвига цветопередачи, поэтому фильтры Fujifilm PRF рекомендуются в качестве основного варианта для объективов Fujinon.