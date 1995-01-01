Instax Mini Link 3 – это уже третье поколение сверхкомпактных принтеров от Fujifilm, использующих фотобумагу Instax Mini. Внутренняя техническая начинка осталась прежней, но обновился дизайн корпуса – устройство стало выглядеть интереснее с логотипом instax, проступающим на ребристой поверхности корпуса, и тремя цветными светодиодами, спрятанными под фронтальной панелью. Основные же изменения коснулись обновленного мобильного приложения, которое предоставляет нам еще больший простор для творчества.

Как и прежде, принтер соединяется со смартфонами на базе iOS или Android через Bluetooth, и для работы с ним вам понадобится установить приложение instax mini Link App, QR код со ссылкой на него вы увидите сразу же, как только откроете коробку.

Что нового предлагает приложение? Самое главное – это instax AiR Studio, целая виртуальная студия внутри вашего телефона, которая позволяет добавлять на снимки AR-эффекты «дополненной реальности». Для начала работы вам нужно будет отсканировать пространство вокруг себя с помощью камеры смартфона. После этого у вас появится возможность поменять задний план (выбрать из предустановленных или использовать любое изображение из галереи телефона) и выбрать декор из виртуальных 3D-объектов, а также анимировать их. Вы можете сделать просто статичный снимок или записать короткое видео. А потом создать небольшой QR код со ссылкой на это видео и напечатать его прямо на фотографии, чтобы ваши друзья могли тоже его посмотреть. Идея с QR кодами и короткими видео, кстати, кажется нам идеальным вариантом для игр-квестов, когда игрокам нужно найти тайник, в котором будет подсказка, где искать дальше. Получившиеся снимки и видеоролики можно тут же сохранить в память телефона или опубликовать в соцсетях.

Во время работы с AR объектами вы можете воспользоваться еще одной гениальной функцией «Remote live view», чтобы человек, которого вы снимаете, мог посмотреть на своем телефоне, что именно вы делаете, и высказать свои пожелания. Для этого ему тоже нужно будет установить приложение mini Link App, затем отсканировать QR вашего телефона – и после этого все заработает. При этом ваш визави не сможет сам редактировать изображение, но сможет сделать фото или видео на свой телефон в любой момент. Затем их можно будет распечатать точно так же. Remote live view также будет полезна, когда вы снимаете сами себя со смартфоном, установленным на штатив (правда, вам понадобится второй телефон – попросите на время у друзей). Принтер тоже можно использовать в качестве пульта дистанционного управления: наклоняя его вперед и назад, вы управляете зумом камеры, а кнопка включения работает в качестве спусковой.

Функция Click to Collage работает в стиле фотобудок моментальной печати: нажатие на спуск запускает серию из 2-6 снимков с интервалом 3 секунды. Можете покривляться и сделать смешные рожицы, затем выбрать понравившиеся снимки и распечатать их все на одном листе. Процесс съемки можно тоже записать как короткое видео, чтобы сохранить его в памяти телефона или выложить в соцсети. Вы также можете просто выбрать несколько снимков из галереи ваше телефона и распечатать их на одном фото.

Функция «Тест на совместимость» – еще одна забавная вещь для вечеринок. Дайте 2 людям пройти короткий тест или просто снимите их вместе на камеру. Алгоритмы приложения посчитают «совместимость», результаты теста можно впечатать на фотографию вместе с селфи.

В целом, Instax Mini Link 3 – это устройство для творческих людей с богатой фантазией. Принтер хорошо подойдет для встреч с друзьями, вечеринок или каких-либо массовых мероприятий. Развлекайтесь, делайте селфи, добавляете рамочки, подписи, эмодзи и прочие эффекты, записывайте короткие видео, публикуйте все это сразу же (если хотите), и конечно – печатайте и дарите моментальные снимки на память.

Характеристики