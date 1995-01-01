Фотопринтер Fujifilm Instax Link Wide Ash White (уцененный)
Код товара : УТ-00074706
Артикул : 16719574 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
10%
19 990 ₽
17 999 ₽
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Компактный, изящный и готов к работе «на ходу».
Идеальный широкий формат для печати фотографий, которые можно дарить друзьям и родным и которые останутся на память о волнующих моментах жизни.
Особенности
- Простая печать фото: выберите фото в галерее вашего телефона и отправьте на печать за пару секунд
- Добавьте стикеры, рамки, сделайте коллаж, выберите цветовую палитру: натуральные или насыщенные цвета
- Добавьте небольшой QR код с информацией: ссылка на веб-сайт, голосовое или текстовое сообщение, точка геолокации
- Примените фантазию и сделайте что-нибудь необыкновенное
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