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Фотопринтер Fujifilm Instax Link Wide Ash White (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074706 Артикул : 16719574 (у)

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Компактный, изящный и готов к работе «на ходу». Идеальный широкий формат для печати фотографий, которые можно дарить друзьям и родным и которые останутся на память о волнующих моментах жизни. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 10% 19 990 ₽ 17 999 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Инструкции и документы

Описание Компактный, изящный и готов к работе «на ходу». Идеальный широкий формат для печати фотографий, которые можно дарить друзьям и родным и которые останутся на память о волнующих моментах жизни. Особенности Простая печать фото: выберите фото в галерее вашего телефона и отправьте на печать за пару секунд

Добавьте стикеры, рамки, сделайте коллаж, выберите цветовую палитру: натуральные или насыщенные цвета

Добавьте небольшой QR код с информацией: ссылка на веб-сайт, голосовое или текстовое сообщение, точка геолокации

Примените фантазию и сделайте что-нибудь необыкновенное

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