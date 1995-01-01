FUJIFILM GFX ETERNA 55 – камера на основе широкоформатного сенсора, созданная для кинематографистов. В основе лежит крупный сенсор 44x33 мм (диагональ 55 мм), значительно превосходящий традиционные 35-мм и тем более Super 35 матрицы. Его обширная поверхность записывает свет с потрясающей детализацией, обеспечивая кинематографическую эстетику с уникальными характеристиками глубины резкости, которые стандартные форматы просто не могут воспроизвести. Плавная тональная градация, тонкие детали текстуры, скрывающиеся в тенях, атмосфера, сохраняющаяся в светлых участках – каждый нюанс точно воспроизведен, даже при слабом освещении, с удивительно низким уровнем шума. Телесные тона записываются с деликатной точностью, сохраняя их естественность.

Основные особенности:

20 профилей, симулирующих классическую цветопередачу пленок Fujifilm

От Velvia и Astia до Classic Chrome и Eterna, эти знаменитые плёнки служат мощным инструментом для постобработки, возрождая неповторимый эффект «памяти цвета», который давно ценится в фотографии. Это выходит за рамки простой цветокоррекции – 'то цифровое повествование, пронизанное богатым наследием и выразительной глубиной аналоговой плёнки. Вы можете вести запись сразу в этих профилях, или записывать в логарифмических профилях F-Log2 и F-Log2 C, обеспечивающих максимальный запас динамического диапазона для последующей обработки: отдельно доступно 10 LUT-таблиц имитации плёнки, которые можно наложить на изображение уже постфактум.

Электронный нейтральный фильтр переменной плотности

GFX ETERNA 55 оснащена встроенным электронным нейтральным фильтром переменной плотности, разработанным специально для его крупноформатного сенсора. Это не механическая «каруселька» с фиксированными плотностями и не обычный Vario-ND на основе поляризационных пленок с характерным X-образным виньетированием: светопропускаемость фильтра регулируется подачей питания. Диапазон регулировки от 0.6 до 2.1 обеспечивает снижение освещенности до семи ступеней с плавным и точным управлением – шаг ND0.015. Этот фильтр позволяет плавно и высокоточно регулировать плотность с минимальным изменением цвета — даже непосредственно во время съемки. Мгновенно адаптируясь к изменяющимся условиям освещения на съемочной площадке, он позволяет кинематографистам быстро настраивать экспозицию, значительно повышая эффективность.

Двойное базовое значение ISO

Крупноформатный сенсор GFX ETERNA 55 размером 44x33 мм примерно в 1.7 раза больше по площади в сравнении с «полнокадровой» матрицей. Двойное базовое значение ISO 800 и 3200 обеспечивает максимальную производительность, плавные тональные переходы и исключительный низкий уровень шума. Даже в сложных условиях освещения, в ночное время, с жестким полуденным контрастом или с ярким контровым светом, он минимизирует цифровой шум, точно передавая атмосферу сцены. Сенсор GFX ETERNA 55 призван стать новым источником вдохновения для кинематографистов.

Динамический диапазон

Широкий диапазон логарифмической гаммы F-Log2 C позволяет этому широкоформатному сенсору достигать более 14 ступеней* динамического диапазона. От глубоких теней до ярких бликов он без компромиссов записывает тонкие нюансы света, позволяя точно настраивать изображение в соответствии с видением создателя на этапе постобработки. В сочетании с широким цветовым охватом это открывает практически неограниченные возможности для выражения в цвете и контрасте.

* При записи в F-Log2 C, согласно внутренним тестам Fujifilm.

Оптический низкочастотный фильтр

Большой формат сенсора GFX ETERNA 55 оснащен специально разработанным оптическим низкочастотным фильтром (OLPF), оптимизированным для кинопроизводства. Он использует четырехточечный метод разделения, эффективно уменьшающий муар и ложные цвета. Сосредоточившись на мягком и утонченном качестве изображения, необходимом для кинематографического выражения, GFX ETERNA 55 обеспечивает высокодетализированное видео, сохраняя приятную плавность без чрезмерной резкости.

Автофокус

С объективами Fujifilm GF Eterna 55 обеспечивает высокоточный автофокус. Алгоритм автофокусировки использует ту же передовую технологию, что и в Fujifilm GFX100 II, применяя обнаружение объектов на основе глубокого обучения для быстрого и точного анализа сцен. Это позволяет камере поддерживать фокусировку даже при характерной для большого формата малой глубине резкости. В сочетании с новым объективом Fujinon GF32-90mm T3.5 PZ OIS WR вы получаете повышенную гибкость и отзывчивость на съемочной площадке.

Различные форматы

Основным форматом записи можно назвать 4К Open Gate (4:3), который в полной мере использует обширную площадь крупноформатного сенсора. Данный формат позволяет вести запись с минимальным эффектом «желе» (rolling shutter) при частоте до 48 кадров/с, а также отлично подходит для постобработки: легко получить как горизонтальные, так и вертикальные видео. Камера поддерживает съемку на объективы FUJINON GF и Premista, а также оптику с креплением Arri PL – активный переходник идет в базовой комплектации. Более того, камера совместима с анаморфотными объективами и объективами формата Super 35, что обеспечивает большую свободу выбора.

Кодеки

Apple ProRes HQ, известный своей надежностью в постпродакшене, является основным кодеком записи на GFX Eterna 55. Он обеспечивает идеальный баланс между высоким качеством изображения и высокой производительностью редактирования, позволяя бесперебойно работать от съемочной площадки до финальной обработки. Кроме того, кодеки Apple ProRes 422 и 422 LT можно записывать на внешние SSD диски, подключенные через USB, а для сохранения еще большего количества деталей можно использовать внешние рекордеры Atomos и Blackmagic Design, ведя на них запись в 12-битном RAW формате. GFX Eterna 55 поддерживает разрешение до 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 60 кадрах в секунду и HD при 120 кадрах в секунду – оптимально для любого сценария, будь то художественные фильмы или рекламные ролики, требующие гибкой частоты кадров, универсальность GFX Eterna 55 делает ее идеальным инструментом для работы в самых разных жанрах.

Большой 5-дюймовый ЖК-монитор

Камера оснащена 5-дюймовым дисплеем высокого разрешения с 6,22 миллионами точек (Full HD), что значительно упрощает проверку фокусировки и точности цветопередачи – крайне важно для принятия точных решений на съемочной площадке. Благодаря максимальной яркости 2000 нит экран остается четким и видимым даже при ярком наружном освещении или резком контровом свете. Задержка отображения сведена к абсолютному минимуму для мониторинга в реальном времени и управления фокусировкой без задержек и неудобств. Более того, запатентованная технология цветопередачи обеспечивает точную и стабильную цветопередачу, что помогает поддерживать целостность цвета на протяжении всей записи и на этапе постобработки.

2 боковых информационных монитора

GFX ETERNA 55 оснащена двумя независимыми 3-дюймовыми ЖК-мониторами с обеих сторон корпуса. Эти дисплеи предоставляют информацию в реальном времени, такую ​​как состояние записи, экспозиция, уровни звука и форматы записи, позволяя оператору и ассистенту одновременно отслеживать важные данные — идеально для совместной работы на съемочной площадке.

Специальная рукоятка

В комплект входит специальная рукоятка, разработанная для удобства использования и расширения функциональности. Сбоку на рукоятке расположен диск для управления фокусировкой, зумом или диафрагмой. В сочетании с объективами с электронным управлением эти диски обеспечивают плавную и точную настройку в реальном времени. Переключение диска в положение ND позволяет плавно регулировать плотность электронного переменного нейтрального фильтра на ходу. Основание рукоятки оснащено системой скользящих направляющих, позволяющей быстро и легко изменять точку баланса для компенсации изменений общего веса при установке различных батарей или объективов.

Точки крепления аксессуаров

В верхней части корпуса камеры и на рукоятке расположены многочисленные резьбовые отверстия двух размеров, 1/4"-20 и 3/8"-16, для удобного крепления таких аксессуаров, как мониторы, микрофоны, беспроводные передатчики видеосигнала и так далее.

Разъемы

В дополнение к видеовыходам 12G-SDI и HDMI, GFX ETERNA 55 оснащена широким спектром профессиональных интерфейсов, включая разъем для временного кода (вход/выход, BNC), Genlock (BNC), Remote (2.5 мм), выход питания 12В 3А (для внешних аксессуаров, 2-pin LEMO), разъем Lens (12-контактный) и LAN 1000BASE-T (RJ-45). Они поддерживают многокамерные конфигурации, внешнее управление и питание сервопривода объектива, обеспечивая гибкую настройку системы на съемочной площадке. Кроме того, все разъемы защищены прочными кожухами, предотвращающими физические повреждения.

Характеристики камеры