Объектив Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097900 Артикул: б/у-БУМ 2026-10-06/1 Код товара: УТ-00097900 Артикул: б/у-БУМ 2026-10-06/1 Код товара: 162900 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Без видимых следов эксплуатации.

S/n: 55A00454

Комплектация: Объектив, крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162900 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Без видимых следов эксплуатации.

S/n: 55A00454

Комплектация: Объектив, крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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