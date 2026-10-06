Объектив Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097900
Артикул:б/у-БУМ 2026-10-06/1
Код товара:УТ-00097900
Артикул:б/у-БУМ 2026-10-06/1
Код товара: 162900
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без видимых следов эксплуатации.
S/n: 55A00454
Комплектация: Объектив, крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без видимых следов эксплуатации.
S/n: 55A00454
Комплектация: Объектив, крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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