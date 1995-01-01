Отражатель FST RD071-60cm, 7 в 1
Код товара:УТ-00035843
Артикул:УТ-00000673*
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.000
Описание
Тканевый круглый отражатель (лайт-диск) 7-в-1. 7 поверхностей: просветная, белая, серебристая, золотая, черная, а также цвета хромакей (зеленый и синий), что позволяет использовать отражатель также в качестве фона для последующей обработки (обтравки) изображения. Пружинный стальной каркас складывается для удобства транспортировки.
Диаметр в раскрытом виде: 60 см.