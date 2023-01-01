Отражатель FST RD071-60cm, 7 в 1
Код товара : УТ-00035843
Артикул : УТ-00000673*
1 099 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Тканевый круглый отражатель (лайт-диск) 7-в-1. 7 поверхностей: просветная, белая, серебристая, золотая, черная, а также цвета хромакей (зеленый и синий), что позволяет использовать отражатель также в качестве фона для последующей обработки (обтравки) изображения. Пружинный стальной каркас складывается для удобства транспортировки.
Диаметр в раскрытом виде: 60 см.