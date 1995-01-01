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Отражатель FST RD071-60cm, 7 в 1

Код товара:УТ-00035843
Артикул:УТ-00000673*

Товар не найден

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Описание
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Описание

Тканевый круглый отражатель (лайт-диск) 7-в-1. 7 поверхностей: просветная, белая, серебристая, золотая, черная, а также цвета хромакей (зеленый и синий), что позволяет использовать отражатель также в качестве фона для последующей обработки (обтравки) изображения. Пружинный стальной каркас складывается для удобства транспортировки.

Диаметр в раскрытом виде: 60 см.