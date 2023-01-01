Тканевый круглый отражатель (лайт-диск) 7-в-1. 7 поверхностей: просветная, белая, серебристая, золотая, черная, а также цвета хромакей (зеленый и синий), что позволяет использовать отражатель также в качестве фона для последующей обработки (обтравки) изображения. Пружинный стальной каркас складывается для удобства транспортировки.