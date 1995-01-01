Светофильтр Freewell Light Pollution Filter для GoPro HERO 9-13
Код товара:УТ-00079946
Артикул:FW-H9B-NV
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараСветофильтр
Описание
Светофильтр Freewell Light Pollution Filter (NV) предназначен для ночной пейзажной съемки, астрофотографии, создания цейтраферных (тайм-лапс) видео. Он снижает желто-оранжевое световое загрязнение неба от фонарей уличного освещения, позволяет добиться более контрастного и чистого изображения, лучше проработать луну и звезды. Светофильтр выполнен в прочной алюминиевой оправе. Он совместим с камерами GoPro HERO, имеющими возможность замены передней линзы объектива.
Совместимые камеры:
- GoPro HERO 9 Black
- GoPro HERO 10 Black
- GoPro HERO 11 Black
- GoPro HERO 11 Black Mini
- GoPro HERO 12 Black
- GoPro HERO 13 Black
В комплекте с фильтром идет чехол с магнитным замком.