Светофильтр Freewell Light Pollution Filter (NV) предназначен для ночной пейзажной съемки, астрофотографии, создания цейтраферных (тайм-лапс) видео. Он снижает желто-оранжевое световое загрязнение неба от фонарей уличного освещения, позволяет добиться более контрастного и чистого изображения, лучше проработать луну и звезды. Светофильтр выполнен в прочной алюминиевой оправе. Он совместим с камерами GoPro HERO, имеющими возможность замены передней линзы объектива.

Совместимые камеры:

GoPro HERO 9 Black

GoPro HERO 10 Black

GoPro HERO 11 Black

GoPro HERO 11 Black Mini

GoPro HERO 12 Black

GoPro HERO 13 Black

В комплекте с фильтром идет чехол с магнитным замком.