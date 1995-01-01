Фильтры ND/PL предназначены для съемки в ясный солнечный день. ND покрытие позволяет увеличить выдержку, чтобы избавиться от стробирующего эффекта, вызываемого слишком короткой скоростью затвора. Это помогает сгладить движение в кадре, сделать его плавным и «кинематографичным». Поляризационная пленка снижает блики от воды, стеклянных и глянцевых поверхностей, а также улучшает проработку неба, облаков, листвы, повышает цветовую насыщенность. Все фильтры также обладают многослойным просветляющим покрытием, которое предотвращает появление бликов и ореолов при контровом свете. Верхний слой покрытия – твердый, нецарапающийся, с олеофобным водоотталкивающим покрытием, которое облегчает очистку фильтра.

ND4/PL снижает светопропускание на 2 ступени экспозиции, ND8/PL – на 3 ступени, ND16/PL – на 4 ступени, ND32/PL – на 5 ступеней.

Для достижения оптимальной плавности видео следует придерживаться простой формулы: выдержка (скорость затвора) = 1/2х, где "x" – это количество кадров в секунду. Например, для обычной видеосъемки со скоростью 60 кадров в секунду, оптимальной будет выдержка около 1/125 с.

При установке на GoPro HERO 13 камера автоматически распознает фильтры и включает «кинематографический» режим.

Фильтры Freewell изготавливаются из высококачественного оптического стекла, оправа – из легкого алюминиевого сплава. Оправа вращается для регулировки степени поляризационного эффекта. Фильтры устанавливаются вместо переднего защитного стекла объектива GoPro, которое необходимо снять перед установкой.

Совместимые камеры:

GoPro HERO 9 Black

GoPro HERO 10 Black

GoPro HERO 11 Black

GoPro HERO 11 Black Mini

GoPro HERO 12 Black

GoPro HERO 13 Black

Помимо 4 фильтров в комплект входит чехол и тканевая салфетка для чистки.