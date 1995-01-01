Поляризационный фильтр для экшн-камер GoPro HERO. Устанавливается на место съемной передней линзы объектива. Фильтр устраняет блики от воды, стеклянных и глянцевых поверхностей (к примеру, позволяет снимать через стекло или поверхность воды практически без отражений), а также существенно улучшает проработку неба, облаков, листвы, повышает цветовую насыщенность. Фильтр выполнен во вращающейся оправе: контролируйте изображение по экрану камеры и вращайте фильтр до достижения желаемого эффекта. Поляризационные фильтры не устраняют отражения от неокрашенных металлических поверхностей и зеркал.

Фильтры Freewell изготавливаются из высококачественного оптического стекла, оправа – из легкого алюминиевого сплава. Фильтр обладает многослойным просветляющим покрытием, которое предотвращает появление бликов и ореолов при контровом свете. Верхний слой покрытия – твердый, нецарапающийся, с олеофобным водоотталкивающим покрытием, которое облегчает очистку фильтра. Фильтр не рекомендуется использовать на камере под водой.

Совместимые камеры:

GoPro HERO 9 Black

GoPro HERO 10 Black

GoPro HERO 11 Black

GoPro HERO 11 Black Mini

GoPro HERO 12 Black

GoPro HERO 13 Black

В комплекте идет защитный чехол с магнитным замком.