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Светофильтр Freewell Circular Polarizer для GoPro HERO 9-13

  • Circular Polarizer для GoPro HERO 9-13
  • Circular Polarizer для GoPro HERO 9-13
  • Circular Polarizer для GoPro HERO 9-13
  • Circular Polarizer для GoPro HERO 9-13
  • Circular Polarizer для GoPro HERO 9-13
Код товара:УТ-00079947
Артикул:FW-H9B-CPL

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Поляризационный фильтр для экшн-камер GoPro HERO. Устанавливается на место съемной передней линзы объектива. Фильтр устраняет блики от воды, стеклянных и глянцевых поверхностей (к примеру, позволяет снимать через стекло или поверхность воды практически без отражений), а также существенно улучшает проработку неба, облаков, листвы, повышает цветовую насыщенность. Фильтр выполнен во вращающейся оправе: контролируйте изображение по экрану камеры и вращайте фильтр до достижения желаемого эффекта. Поляризационные фильтры не устраняют отражения от неокрашенных металлических поверхностей и зеркал.

Фильтры Freewell изготавливаются из высококачественного оптического стекла, оправа – из легкого алюминиевого сплава. Фильтр обладает многослойным просветляющим покрытием, которое предотвращает появление бликов и ореолов при контровом свете. Верхний слой покрытия – твердый, нецарапающийся, с олеофобным водоотталкивающим покрытием, которое облегчает очистку фильтра. Фильтр не рекомендуется использовать на камере под водой.

Совместимые камеры:

  • GoPro HERO 9 Black
  • GoPro HERO 10 Black
  • GoPro HERO 11 Black
  • GoPro HERO 11 Black Mini
  • GoPro HERO 12 Black
  • GoPro HERO 13 Black

В комплекте идет защитный чехол с магнитным замком.