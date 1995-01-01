Мультирамка со светодиодной подсветкой украсит любой интерьер, в особенности в вечерние и ночные часы. При включении подсветки надпись "Home sweet home" ("Дом, милый дом") загорается приятным теплым светом, что сразу делает обстановку более уютной. Рамка подходит для 3 фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Внешний размер рамки: 38х38 см. Стекло прочное, толщиной 1.5 мм. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла.

Дизайн фоторамки хорошо подходит для семейных фотографий. Питание подсветки осуществляется за счет двух батареек типа АА, поэтому вам не потребуются никакие провода, а благодаря экономичным светодиодам батарейки нужно менять нечасто. Включение подсветки осуществляется с помощью переключателя на тыльной части рамки. Сзади предусмотрены крепления для подвешивания рамки на крючки или гвоздики.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.