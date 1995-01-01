Fotopro X2 Lite – это любительский штатив начального уровня. Максимальная нагрузка составляет 4 кг: он подходит как для компактных фотоаппаратов, зеркальных или беззеркальных камер, видеокамер, биноклей и зрительных труб. В комплекте также идет зажим для установки телефонов и гребешковый адаптер для экшн-камер типа GoPro. Встроенная головка позволяет поворачивать и наклонять камеру, а верхнюю часть можно откинуть в сторону для перехода в вертикальный режим съемки. Благодаря наличию быстросъемной площадки переход между съемкой со штатива и съемкой с рук занимает буквально пару секунд.

Ноги выполнены из алюминия, угол их разведения фиксирован центральной стяжкой, замки клипсового типа сделаны из пластика. Пузырьковый уровень на крестовине облегчает выравнивание штатива относительно линии горизонта. Центральная колонна опускается и поднимается с помощью реечной передачи, вращением рукоятки. Крючка для балласта у этой модели нет.

Благодаря достаточно компактным размерам (55 см в сложенном виде) и небольшому весу (менее 1.3 кг) этот штатив легко брать в собой. Он с без проблем крепится на практический любой фоторюкзак, поэтому хорошо подходит как для организации домашней студии, так и для фото- / видеосъемки на выезде.

Характеристики