Fotopro X-Go Plus E 2 – легкий карбоновый штатив для путешествий и выездной съемки. При собственном весе 1.3 кг он выдерживает нагрузку до 10 кг, что позволяет использовать его практически с любыми комбинациями камер и оптики, включая тяжелые длиннофокусные объективы. Кроме того, многослойное углепластиковое волокно хорошо гасит вибрации от поверхности, не входя с ними в резонанс. Штатив высокий: максимальная высота составляет 185 см, он также может трансформироваться в монопод длиной до 191 см – для этого нужно отвинтить одну из ножек и соединить ее с центральной колонной.

В данной модели используются ноги с цанговыми замками, которые более компактны по сравнению с клипсовыми и быстро запираются: достаточно повернуть всего на четверть оборота. Резиновые наконечники ножек можно снять, под ними находятся стальные шипы для большей устойчивости на открытом грунте, траве, на снегу и других подобных покрытиях. На центральной крестовине имеется гнездо 1/4" для установки дополнительного аксессуара: например, осветителя или накамерного монитора. Центральную колонну можно перевернуть на 180° для съемки с нижнего ракурса и макросъемки. Стальной крюк для подвешивания балласта позволяет повысить устойчивость штатива при сильном ветре.

Шаровая головка 52QP обладает современной конструкцией с 2 осями панорамирования: одна находится в основании, вторая сверху, прямо под быстросъемной площадкой. Это облегчает панорамирование на неровной местности – поскольку верхняя ось находится над выравнивающим шаром, у вас не будет происходить завал горизонта при вращении камеры из стороны в сторону. 2 пузырьковых уровня облегчают процесс установки по горизонту (как при горизонтальной, так и при вертикальной ориентации). Быстросъемная площадка выполнена по популярному стандарту Arca Swiss и может быть заменена на более длинные или L-образные версии при необходимости. Регулировка трения позволяет лучше адаптироваться к камерам разных весовых категорий: уменьшите сопротивление для легких фотоаппаратов и увеличьте для тяжелых.

При транспортировке ноги штатива охватывают центральную колонну для снижения общей длины: она составляет всего 44 см, поэтому штатив можно не только носить на рюкзаке снаружи, но и убрать его внутрь. В комплекте идет чехол.