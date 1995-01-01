Max E 2 – самый прочный штатив в туристической серии X-Go. Максимальная нагрузка составляет 12 кг, что обеспечивается более толстыми ногами (28 мм) и усиленной шаровой головкой 62QP. Использование многослойного карбонового волокна позволило существенно снизить вес штатива. Карбон также сглаживает микровибрации, которые могут поступать от поверхности. Благодаря компактности (47.5 см в сложенном виде) и небольшому весу (1.5 кг) X-Go Max E 2 не будет тяготить вас во время долгих пеших переходов.

В данной модели используются ноги с цанговыми замками, которые более компактны по сравнению с клипсовыми и быстро запираются: достаточно повернуть всего на четверть оборота. Резиновые наконечники ножек можно снять, под ними находятся стальные шипы для большей устойчивости на открытом грунте, траве, на снегу и других подобных покрытиях. На центральной крестовине предусмотрено 2 резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительных аксессуаров: например, осветителя и накамерного монитора. Центральную колонну можно перевернуть на 180° для съемки с нижнего ракурса и макросъемки. Стальной крюк для подвешивания балласта позволяет повысить устойчивость штатива при сильном ветре.

Трансформация в монопод: одна из ножек отвинчивается и соединяется со съемной центральной колонной, максимальная длина конструкции 179 см. Монопод можно использовать в нескольких случаях: для снижения веса при длительном переходе, в качестве трости для ходьбы, а также как длинную палку для съемки с нестандартных ракурсов: высоко над головой, над обрывом и так далее.

Шаровая головка 62QP обладает современной конструкцией с 2 осями панорамирования: одна находится в основании, вторая сверху, прямо под быстросъемной площадкой. Это облегчает панорамирование на неровной местности – поскольку верхняя ось находится над выравнивающим шаром, у вас не будет происходить завал горизонта при вращении камеры из стороны в сторону. 2 пузырьковых уровня облегчают процесс установки по горизонту, как при горизонтальной, так и при вертикальной ориентации камеры. Быстросъемная площадка выполнена по популярному стандарту Arca Swiss и может быть заменена на более длинные или L-образные версии при необходимости. Регулировка трения позволяет лучше адаптироваться к камерам разных весовых категорий: понизьте сопротивление для легких фотоаппаратов и увеличьте для тяжелых.

При транспортировке ноги штатива охватывают центральную колонну для снижения общей длины, поэтому штатив можно не только носить на рюкзаке снаружи, но и убрать его внутрь. В комплекте идет чехол.

Характеристики