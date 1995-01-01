Штатив Fotopro X-Go HR Pro обладает полезной функцией – возможностью наклона центральной колонны, что может пригодиться при съемке макро, предметной съемки с ракурсом «сверху вниз под прямым углом», а также для фотографирования от уровня земли. При этом в наклоненном положении колонна может вращаться на 360°. Вторая интересная особенность: штатив может трансформироваться в монопод, что дает возможность снимать селфи в полный рост (включая групповые автопортреты) и фотографировать с нестандартных ракурсов: высоко над головой, на выносе над обрывом и так далее. Монопод также можно использовать в качестве рукоятки для видеосъемки.

Штатив выполнен из алюминиевого сплава, ноги оснащены компактными цанговыми замками, длина в сложенном положении составляет всего 44 см: X-Go HR Pro хорошо подходит для долгих прогулок, путешествий, фотографирования на выезде. При желании его можно убрать внутрь большинства полноразмерных фоторюкзаков (или носить снаружи). На центральной крестовине предусмотрено 2 гнезда 1/4", в которые через универсальные кронштейны можно поставить дополнительные аксессуары: осветители, микрофоны, мониторы и так далее. На центральной колонне предусмотрен подпружиненный крюк для балласта, что увеличивает устойчивость при сильном ветре. Под резиновыми наконечниками ножек располагаются стальные шипы для открытого грунта.

Шаровая головка позволяет свободно регулировать положение камеры и переходить из горизонтального формата съемки в вертикальный. Для точного выравнивания по горизонту на ней расположено 3 пузырьковых уровня. Отдельная рукоятка позволяет разблокировать горизонтальную ось для съемки панорам из нескольких кадров. Головка совместима с площадками широко распространенного стандарта Arca Swiss, что дает возможность использовать более длинные или L-образные площадки, ставить напрямую клетки и так далее.

Внимание: при сильном горизонтальном выносе камеры не забывайте про противовес, иначе есть опасность опрокидывания.

Характеристики