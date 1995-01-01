Штатив с шаровой головкой Fotopro X-Go HR Chameleon E2. Индекс HR обозначает возможность горизонтального расположения центральной колонну. В отличие от более дорогого X-Go HR Pro, здесь более простая конструкция механизма: колонна может устанавливаться только строго под 90°, промежуточные варианты невозможны. При этом, как и у про версии, в таком положении колонну можно вращать на все 360°, что может пригодиться, к примеру, для панорамирующих проходов при записи видео.

Горизонтальное положение, в частности, позволяет снимать с ракурсом «вертикально сверху вниз» над столом, что часто применяется в сюжетах с приготовлением пищи, рукоделием, демонстрацией работы с электроникой и так далее. Кроме того, колонна в горизонтальном положении не мешает опустить камеру до уровня земли: минимальная высота составляет всего 13.4 см – это можно использовать для съемки пейзажа, макро и в других жанрах.

Одну из ног можно демонтировать и соединить с центральной колонной – получится монопод длиной 132 см. Это дает возможность, например, поднять камеру высоко над головой (имитация съемки с дрона) или сделать селфи с большой группой людей.

Максимальная нагрузка штатива 8 кг, можно безбоязненно устанавливать камеры с тяжелой оптикой, спортивные зрительные трубы, среднеформатные аппараты.

В данной модели используются цанговые замки с коротким ходом в 1/4 оборота, то есть для запирания и разблокировки достаточно всего одного движения кисти. Под резиновыми наконечниками скрыты стальные шипы для открытого грунта, газонов, льда и других подобных поверхностей. В основании колонны предусмотрен подпружиненный стальной крюк для груза (повышает устойчивость в ветренную погоду).

Шаровая головка FPH-55QS оснащена быстросъемной площадкой стандарта Arca Swiss. Отдельная ручка позволяет разблокировать горизонтальную ось для создания панорам из нескольких кадров.

Характеристики