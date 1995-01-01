Штатив Fotopro X-Go HR Chameleon E 2, с поворотной колонной
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Характеристики
Описание
Штатив с шаровой головкой Fotopro X-Go HR Chameleon E2. Индекс HR обозначает возможность горизонтального расположения центральной колонну. В отличие от более дорогого X-Go HR Pro, здесь более простая конструкция механизма: колонна может устанавливаться только строго под 90°, промежуточные варианты невозможны. При этом, как и у про версии, в таком положении колонну можно вращать на все 360°, что может пригодиться, к примеру, для панорамирующих проходов при записи видео.
Горизонтальное положение, в частности, позволяет снимать с ракурсом «вертикально сверху вниз» над столом, что часто применяется в сюжетах с приготовлением пищи, рукоделием, демонстрацией работы с электроникой и так далее. Кроме того, колонна в горизонтальном положении не мешает опустить камеру до уровня земли: минимальная высота составляет всего 13.4 см – это можно использовать для съемки пейзажа, макро и в других жанрах.
Одну из ног можно демонтировать и соединить с центральной колонной – получится монопод длиной 132 см. Это дает возможность, например, поднять камеру высоко над головой (имитация съемки с дрона) или сделать селфи с большой группой людей.
Максимальная нагрузка штатива 8 кг, можно безбоязненно устанавливать камеры с тяжелой оптикой, спортивные зрительные трубы, среднеформатные аппараты.
В данной модели используются цанговые замки с коротким ходом в 1/4 оборота, то есть для запирания и разблокировки достаточно всего одного движения кисти. Под резиновыми наконечниками скрыты стальные шипы для открытого грунта, газонов, льда и других подобных поверхностей. В основании колонны предусмотрен подпружиненный стальной крюк для груза (повышает устойчивость в ветренную погоду).
Шаровая головка FPH-55QS оснащена быстросъемной площадкой стандарта Arca Swiss. Отдельная ручка позволяет разблокировать горизонтальную ось для создания панорам из нескольких кадров.
Характеристики
- Головка: FPH-55QS, шаровая, съемная
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 4
- Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
- Диаметр ног: 25 мм и менее
- Углы наклона ног: 3 угла наклона
- Максимальная нагрузка: 8 кг (монопод: 5 кг)
- Минимальная высота: 13.4 см
- Максимальная высота: 158.7 см (монопод: 132 см)
- Высота со сложенной центральной штангой: нет данных
- Длина в сложенном положении: 50 см
- Наклон центральной штанги: есть
- Материал: алюминиевый сплав
- Регулировка силы трения: нет
- Вес: 1.5 кг
- Страна производства: Китай