Fotopro X-Go Carbon E 2 – очень легкий туристический штатив. Он весит меньше 1 кг, а длина в сложенном положении составляет всего 36 см: легко убрать почти в любой фоторюкзак и даже в некоторые фотосумки. Беззеркальные камеры с объективами типа 24-70/2.8 или 85/1.4 он выдерживает без проблем, при использовании длиннофокусной оптики следует соблюдать осторожность – желательно дополнительно утяжелить его рюкзаком или мешком с балластом, чтобы не бояться опрокидывания, крючок для этого предусмотрен.

Штатив выполнен из многослойного плетеного карбонового волокна, что обеспечивает не только низкий вес, но и защиту от микровибраций. Замки цанговые – для большей компактности, центральная колонна состоит из 2 секций. Ее можно перевернуть для съемки от уровня земли или макросъемки, а также соединить с отвинчивающейся ножкой для трансформации в монопод. Это открывает доступ к новым ракурсам: например, высоко над головой. Монопод также хорошо подходит в качестве рукоятки для записи творческих видео. Под резиновыми наконечниками ножек находятся стальные шипы для открытого грунта.

Штативная головка достаточно обычная, за исключением одной детали: у нее 2 механизма панорамирования, верхний и нижний. Верхний облегчает съемку на неровных поверхностях: вы сначала выравниваете камеру с помощью шара и 2 пузырьковых уровней, а затем можете вращать ее по горизонтали, и горизонт при этом не будет заваливаться: это пригодится создания панорам из нескольких кадров и для записи видео.

Головка совместима с широко распространенными площадками стандарта Arca Swiss: можно использовать более длинные (для лучшей балансировки с тяжелыми объективами или для выравнивания по нодальной точке), L-образные площадки, клетки и т.д. На крестовине штатива предусмотрено резьбовое гнездо 1/4", в которое через универсальный кронштейн можно поставить какой-либо аксессуар. Например, небольшую светодиодную панель или накамерный монитор.