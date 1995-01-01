Fotopro X-Airfly Max Video – это легкий карбоновый штатив с необычной «гибридной» головой, которая сочетает в себя преимущества двух разных систем. Нижняя часть головы представляет собой перевернутую шаровую головку, что дает возможность свободно регулировать положение камеры по всем трем осям, включая переход в вертикальный формат съемки. Верхняя часть – как бы отдельная 2D головка с жидкостными картриджами на осях наклона и панорамирования. Картриджи обеспечивают высокую плавность движений камеры, что очень важно при съемке видео. Пузырьковый уровень упрощает выравнивание камеры по линии горизонта, он работает и для горизонтального, и для вертикального положения камеры. Обращаем внимание: головка у этой модели штатива является незаменяемой, она напрямую привинчена к центральной колонне.

Ноги штатива и колонна выполнены из многослойного карбонового волокна – прочного материала, который к тому же хорошо гасит микровибрации. Замки клипсовые, протестированы на 5000 циклов запирания. На одной их ножек присутствует резиновая накладка, которая гарантирует надежный захват и не студит руки при съемке в холодную погоду. Центральная колонна разборная: ее можно отсоединить, оставив только короткую часть – для съемки от уровня земли. Одну из ножек можно отвинтить от штатива и соединить с колонной, получится монопод высотой до 183 см. Это можно использовать как для снижения веса, так и для съемки с необычных ракурсов (например, над головой). В центральной крестовине сделано 3 резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительных аксессуаров (свет, внешний монитор, телефон и так далее). Для ветренной погоды предусмотрен металлический крюк для балласта. Под резиновыми наконечниками ножек спрятаны стальные шипы, которые более удобны для работы на таких поверхностях как открытый грунт, снег и так далее.

Головка использует широко распространенный формат съемных площадок Arca Swiss. В углублении под площадкой с помощью магнитов закреплен шестигранный ключ. В центральной колонне под крюком спрятан держатель для телефона.

В комплекте со штативом идет сумка с ручками и кармашками для небольших аксессуаров. В сложенном состоянии штатив также легко фиксируется на внешних держателях фоторюкзаков, его длина составляет менее 55 см.

Fotopro X-Airfly Max Video выпускается в 2 цветах: ярком оранжевом и неброском сером.