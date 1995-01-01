Fotopro X-Aircross 3 – чуть более тяжелая версия X-Aircross 3 Lite, отличающаяся шаровой головкой классического типа (FPH-42QR). Это очень легкий карбоновый штатив весом всего 940 г. Длина в сложенном положении составляет всего 36.5 см, поэтому его можно убрать внутрь большинства рюкзаков, а не носить снаружи. Максимальная нагрузка штатива: 10 кг, его можно использовать даже с достаточно тяжелыми объективами (такими как, например, 70-200/2.8), а также с видео-ригами (камерами в клетках с навешенным дополнительным оборудованием).

Ноги и центральная колонна штатива выполнены из карбонового волокна типа 3К: каждый пучок ткани состоит ровно из 3000 отдельных тонких углеродных нитей. Структура плетения с классическим, четко выраженным шахматным узором эффективно гасит микровибрации от поверхности – в отличие от алюминиевого сплава карбон не резонирует. Ноги состоят из 5 секций, которые запираются на замки-эксцентрики: один поворот за наконечник ноги отпирает и запирает сразу все секции. Центральная колонна состоит из короткой и длинной секции: длинную можно отвинтить, чтобы она не мешала снимать с ракурса «от земли». Колонна оснащена металлическим крюком для груза (рекомендуется утяжелять штатив в ветренную погоду), под крюком скрытно располагается держатель для телефона. На крестовине штатива предусмотрено два резьбовых гнезда 1/4", в которые можно установить дополнительные аксессуары: например, небольшой осветитель или внешний монитор для камеры (кронштейны типа Magic Arm продаются отдельно). На одной из ног предусмотрена силиконовая накладка, согревающая руки в холодное время года.

Головка FPH-42QR обладает классической конструкцией, с отдельным замком оси панорамирования, позволяющим поворачивать зафиксированную по другим осям камеру. Обычно это применяется при съемке панорам из нескольких кадров.

Характеристики