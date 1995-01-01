Fotopro X-Aircross 3 Lite Video – сверхлегкий карбоновый штатив с 2D видеоголовкой, предлагающий ряд интересных технических решений. Его вес составляет всего 1030 г, а длина в сложенном положении – 45.5 см, поэтому его легко носить на рюкзаке сбоку, а в некоторые модели он уберется целиком. Максимальная нагрузка штатива: 3 кг, поэтому его можно использовать даже с достаточно тяжелыми объективами, такими как, например, 70-200/2.8.

Ноги и центральная колонна штатива выполнены из карбонового волокна типа 3К: каждый пучок ткани состоит ровно из 3000 отдельных тонких углеродных нитей. Структура плетения с классическим, четко выраженным шахматным узором эффективно гасит микровибрации от поверхности. Ноги состоят из 5 секций, которые запираются на замки-эксцентрики: один поворот за наконечник ноги отпирает и запирает сразу все секции. Центральная колонна состоит из короткой и длинной секции: длинную можно отвинтить, чтобы она не мешала снимать с ракурса «от земли». Колонна оснащена металлическим крюком для груза (рекомендуется утяжелять штатив в ветренную погоду), под крюком скрытно располагается держатель для телефона. На крестовине штатива предусмотрено два резьбовых гнезда 1/4", в которые можно установить дополнительные аксессуары: например, небольшой осветитель или внешний монитор для камеры (кронштейны типа Magic Arm продаются отдельно). На одной из ног предусмотрена силиконовая накладка, согревающая руки в холодное время года.

2D головка обладает довольно необычной конструкцией: с перевернутым шаром, который запирается отдельным замком, в то время как ось панорамирования располагается выше. Это дает возможность быстро выровнять поперечный наклон камеры по горизонту на неровной поверхности, поэтому горизонт не будет заваливаться при движении из стороны в сторону – это прежде всего важно для видеозаписи с плавным панорамированием. Жидкостные картриджи обеспечивают плавность вращения и наклона.

Характеристики