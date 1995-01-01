Fotopro X-Aircross 3 Lite – сверхлегкий карбоновый штатив с рядом интересных технических решений. Его вес составляет всего 810 г, а длина в сложенном положении – 40 см, поэтому его можно легко убрать внутрь большинства рюкзаков, а не носить снаружи. Максимальная нагрузка штатива: 4 кг, его можно использовать даже с достаточно тяжелыми объективами, такими как, например, 70-200/2.8.

Ноги штатива состоят из 5 секций, которые запираются на замки-эксцентрики: для разблокировки нужно повернуть ногу влево, для запирания – вправо. Центральная колонна состоит из короткой и длинной секции, длинную можно отвинтить, чтобы она не мешала снимать с ракурса «от земли». Колонна оснащена металлическим крюком для груза (рекомендуется утяжелять штатив в ветренную погоду), под крюком скрытно располагается держатель для телефона. На крестовине штатива предусмотрено два резьбовых гнезда 1/4", в которые можно установить дополнительные аксессуары: например, небольшой осветитель или внешний монитор для камеры.

Головка довольно необычной конструкции: с перевернутым шаром, который запирается клипсовым замком, и осью панорамирования, которая располагается выше. Это дает возможность, в частности, быстро выровнять камеру по горизонту на неровной поверхности, и горизонт не будет заваливаться при движении камерой из стороны в сторону – это важно для видеозаписи, а также для съемки панорам из нескольких кадров.

Характеристики