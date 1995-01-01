Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Fotopro X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг

  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
  • X-Aircross 3 Lite Orange, карбон, до 4 кг
Код товара:УТ-00089606
Артикул:X-Aircross 3 Lite Orange

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Fotopro X-Aircross 3 Lite – сверхлегкий карбоновый штатив с рядом интересных технических решений. Его вес составляет всего 810 г, а длина в сложенном положении – 40 см, поэтому его можно легко убрать внутрь большинства рюкзаков, а не носить снаружи. Максимальная нагрузка штатива: 4 кг, его можно использовать даже с достаточно тяжелыми объективами, такими как, например, 70-200/2.8.

Ноги штатива состоят из 5 секций, которые запираются на замки-эксцентрики: для разблокировки нужно повернуть ногу влево, для запирания – вправо. Центральная колонна состоит из короткой и длинной секции, длинную можно отвинтить, чтобы она не мешала снимать с ракурса «от земли». Колонна оснащена металлическим крюком для груза (рекомендуется утяжелять штатив в ветренную погоду), под крюком скрытно располагается держатель для телефона. На крестовине штатива предусмотрено два резьбовых гнезда 1/4", в которые можно установить дополнительные аксессуары: например, небольшой осветитель или внешний монитор для камеры.

Головка довольно необычной конструкции: с перевернутым шаром, который запирается клипсовым замком, и осью панорамирования, которая располагается выше. Это дает возможность, в частности, быстро выровнять камеру по горизонту на неровной поверхности, и горизонт не будет заваливаться при движении камерой из стороны в сторону – это важно для видеозаписи, а также для съемки панорам из нескольких кадров.

Характеристики

  • Головка: FPH-32Q, шаровая, съемная
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Количество секций: 5
  • Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
  • Диаметр ног: 25 мм и менее
  • Углы наклона ног: 3 угла наклона
  • Максимальная нагрузка: 4 кг (голова), 10 кг (ноги)
  • Минимальная высота: 10.3 см
  • Максимальная высота: 151.2 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: нет данных
  • Длина в сложенном положении: 40 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: карбон, алюминиевый сплав
  • Вес: 0.81 кг
  • Страна производства: Китай