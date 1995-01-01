Штатив Fotopro X-Aircross 3 Gray, карбон, до 10 кг
Товар не найден
Характеристики
Описание
Fotopro X-Aircross 3 – чуть более тяжелая версия X-Aircross 3 Lite, отличающаяся шаровой головкой классического типа (FPH-42QR). Это очень легкий карбоновый штатив весом всего 940 г. Длина в сложенном положении составляет всего 36.5 см, поэтому его можно убрать внутрь большинства рюкзаков, а не носить снаружи. Максимальная нагрузка штатива: 10 кг, его можно использовать даже с достаточно тяжелыми объективами (такими как, например, 70-200/2.8), а также с видео-ригами (камерами в клетках с навешенным дополнительным оборудованием).
Ноги и центральная колонна штатива выполнены из карбонового волокна типа 3К: каждый пучок ткани состоит ровно из 3000 отдельных тонких углеродных нитей. Структура плетения с классическим, четко выраженным шахматным узором эффективно гасит микровибрации от поверхности – в отличие от алюминиевого сплава карбон не резонирует. Ноги состоят из 5 секций, которые запираются на замки-эксцентрики: один поворот за наконечник ноги отпирает и запирает сразу все секции. Центральная колонна состоит из короткой и длинной секции: длинную можно отвинтить, чтобы она не мешала снимать с ракурса «от земли». Колонна оснащена металлическим крюком для груза (рекомендуется утяжелять штатив в ветренную погоду), под крюком скрытно располагается держатель для телефона. На крестовине штатива предусмотрено два резьбовых гнезда 1/4", в которые можно установить дополнительные аксессуары: например, небольшой осветитель или внешний монитор для камеры (кронштейны типа Magic Arm продаются отдельно). На одной из ног предусмотрена силиконовая накладка, согревающая руки в холодное время года.
Головка FPH-42QR обладает классической конструкцией, с отдельным замком оси панорамирования, позволяющим поворачивать зафиксированную по другим осям камеру. Обычно это применяется при съемке панорам из нескольких кадров.
Характеристики
- Головка: FPH-42QR, шаровая, съемная
- Пузырьковый уровень: есть, 2 шт.
- Количество секций: 5
- Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
- Диаметр ног: 25 мм и менее
- Углы наклона ног: 3 угла наклона
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Минимальная высота: 16 см
- Максимальная высота: 151 см
- Высота со сложенной центральной штангой: нет данных
- Длина в сложенном положении: 36.5 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: карбон, алюминиевый сплав
- Вес: 0.94 кг
- Страна производства: Китай