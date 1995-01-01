Fotopro X-65C – карбоновый штатив с выдающейся максимальной высотой установки камеры: 208 см. В остальном характеристики достаточно стандартны: максимальная нагрузка составляет 8 кг, что позволяет использовать практически любые комбинации современных камер и оптики, включая сверхдлиннофокусные объективы. Штатив оснащен шаровой головкой FPH-62R с системой двойного панорамирования: на неровной поверхности выровняйте камеру с помощью шара, а затем разблокируйте верхнюю ось для вращения по горизонтали без завала горизонта (съемка видео, панорамная съемка со склейкой кадров).

Быстросъемная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, что дает возможность использовать более длинные площадки (для лучшей балансировки с тяжелой оптикой), L-образные пластины (для большего удобства вертикальной съемки), клетки и так далее.

Центральная колонна переворачивается для съемки от уровня земли и макрофотографии. На ней предусмотрен подпружиненный металлический крюк для подвешивания дополнительного груза (повышает устойчивость в ветренную погоду). На одной из ножек располагается согревающая резиновая накладка, которая также улучшает захват в ладони.

Замки ног цанговые, одна из ножек отвинчивается и соединяется с центральной колонной в монопод: это позволяет перемещаться налегке, а также фотографировать с нестандартных ракурсов (например, над головами в толпе). Под резиновыми наконечниками ножек скрываются стальные шипы, которые обеспечивают большую устойчивость на открытом грунте, траве и тому подобных покрытиях.

Комплектация:

Штатив

Плотная сумка на молнии

3 запасных наконечника ног

Ключи для подтягивания соединений

Инструкция

Характеристики