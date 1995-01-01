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Тележка-долли Fotopro Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг

  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
  • Video Dolly Fire Wheels, до 15 кг
Код товара:УТ-00089610
Артикул:Video Dolly Fire Wheels

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальная тележка («долли») предназначается для студийной работы с тяжелыми фото-, видео- и телекамерами, она подходит для широкого диапазона штативов. Длина каждой секции регулируется в пределах от 37 до 59 см, расстояние между соседними ножками штатива, соответственно, должно составлять от 62 до 94 см. Фиксаторы ног совместимы как с тонкими наконечниками, так и с наконечниками в форме широких сдвоенных «копытец». 50-мм колеса покрыты толстыми силиконовыми «шинами», каждое оснащено нажимным тормозом, качественные подшипники обеспечивают плавность перемещения.

В сложенном виде тележка не занимает много места и удобно переносится за широкую ручку, в комплекте также идет тканевый чехол на молнии.

Для приведения в рабочее положение потяните вверх стопорный винт у основания секций и разведите их в стороны.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 15 кг
  • Длина в сложенном виде: 52 см
  • Вес нетто: 2.41 кг
  • Основной материал: алюминиевый сплав