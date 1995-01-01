Fotopro UFO 4 может использоваться как устройство «3 в 1»: настольный штатив, рукоятка для записи видео / съемки селфи и крепление на трубы, столбы, ограды, поручни. Его гибкие ножки снаружи состоят из толстого слоя силикона, под которым располагается каркас из плетеных алюминиевых жил. Использование плетения вместо одножильного сердечника позволило значительно повысить долговечность конструкции: ноги не переламываются в местах частых сгибаний.

Снаружи ножкам придана такая форма профиля, чтобы в сложенном положении они собирались в единую рукоятку, которую удобно держать в руке. Длина рукоятки составляет 29 см – в большинстве случает этого вполне достаточно для cелфи (зависит от поля зрения объектива). Кроме того, использование рукоятки при записи видео значительно снижает эффект дрожания камеры.

В комплекте со штативом идет съемная шаровая головка, которая позволяет свободно вращать камеру и наклонять ее на 90° для съемки в вертикальном формате. Головка также быстро превращается в универсальный зажим для телефона: штативный винт утапливается внутрь, а боковинки трансформируются в захваты, на каждом из которых предусмотрено еще и по холодному башмаку, так что вы с легкостью сможете поставить туда небольшой осветитель и внешний микрофон (либо приемник для радиосистемы). Сбоку у основания головы имеется резьбовое гнездо 1/4", в которое можно установить кронштейн для крепления еще одного аксессуара (кронштейны продаются отдельно).

В целом, Fotopro UFO 4 – это очень продуманный компактный штатив, который можно использовать с широким спектром камер: от экшен и VR камер типа GoPro / Insta360 до полнокадровых беззеркальных фотоаппаратов. Он не занимает много места и легко размещается практически в любой среднеразмерной сумке, не говоря уже про рюкзаки. Делайте селфи с рук, снимайте самого себя с расстояния, фотографируйте красивые пейзажи при недостаточном освещении – все это доступно, когда у вас под рукой Fotopro UFO 4.

Характеристики