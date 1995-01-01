Fotopro UFO 3 – компактный штатив с гибкими ножками, которые позволяют зафиксировать камеру или телефон на самых разных поверхностях, включая трубы, ограждения, перила, решетки, ветки деревьев и так далее. Термопластичная резина обеспечивает уверенный зацеп. UFO 3 также можно использовать как рукоятку для съемки селфи и записи видео. Шаровая головка дает возможность регулировать положение камеры и переводить ее в вертикальное положение. В комплекте идет поворотный адаптер для телефонов с шириной корпуса от 65 до 105 мм.

Благодаря компактности и небольшому весу Fotopro UFO 3 станет вашим верным компаньоном в прогулках, походах и путешествиях.

Характеристики