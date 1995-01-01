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Штатив Fotopro UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый

  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
  • UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
Код товара:УТ-00089621
Артикул:UFO 3 OR

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Fotopro UFO 3 – компактный штатив с гибкими ножками, которые позволяют зафиксировать камеру или телефон на самых разных поверхностях, включая трубы, ограждения, перила, решетки, ветки деревьев и так далее. Термопластичная резина обеспечивает уверенный зацеп. UFO 3 также можно использовать как рукоятку для съемки селфи и записи видео. Шаровая головка дает возможность регулировать положение камеры и переводить ее в вертикальное положение. В комплекте идет поворотный адаптер для телефонов с шириной корпуса от 65 до 105 мм.

Благодаря компактности и небольшому весу Fotopro UFO 3 станет вашим верным компаньоном в прогулках, походах и путешествиях.

Характеристики

  • Головка: шаровая, несъемная
  • Пузырьковый уровень: нет
  • Количество секций: 1
  • Быстросъемная площадка: нет
  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Длина в сложенном положении: 27.1 см
  • Материал: ТПР, композитные материалы
  • Вес: 0.25 кг
  • Страна производства: Китай