Штатив Fotopro UFO 3, с гибкими ногами и шаровой головой, оранжевый
Код товара:УТ-00089621
Артикул:UFO 3 OR
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см20
Безопасная нагрузка, кг2
Головкашаровая, несъемная
Количество секций1
Максимальная нагрузка2 кг
Длина в сложенном положении27.1 см
МатериалТПР, композитные материалы
Страна производстваКитай
Вес0.25 кг
Описание
Fotopro UFO 3 – компактный штатив с гибкими ножками, которые позволяют зафиксировать камеру или телефон на самых разных поверхностях, включая трубы, ограждения, перила, решетки, ветки деревьев и так далее. Термопластичная резина обеспечивает уверенный зацеп. UFO 3 также можно использовать как рукоятку для съемки селфи и записи видео. Шаровая головка дает возможность регулировать положение камеры и переводить ее в вертикальное положение. В комплекте идет поворотный адаптер для телефонов с шириной корпуса от 65 до 105 мм.
Благодаря компактности и небольшому весу Fotopro UFO 3 станет вашим верным компаньоном в прогулках, походах и путешествиях.
Характеристики
- Головка: шаровая, несъемная
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 1
- Быстросъемная площадка: нет
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Длина в сложенном положении: 27.1 см
- Материал: ТПР, композитные материалы
- Вес: 0.25 кг
- Страна производства: Китай