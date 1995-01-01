Fotopro UB-1 – вместительный рюкзак для выездной фотографии, а также для путешествий. В рюкзак легко помещается камера с объективом до 70-200, а также еще несколько объективов и вспышек, большой ноутбук и много аксессуаров в верхнем отделении. При своей вместимости рюкзак соответствует требованиям к ручной клади большинства авиакомпаний. Объём рюкзака 18 литров, а вес 1,28 кг. С левой стороны имеется отсек для быстрого извлечения камеры, внутри рюкзака перегородки которые можно перемещать используя оптимальное размещение оборудования.

Стильный и минималистичный дизайн, вмещающий большое количества оборудования и личных вещей. Верхняя половина отведена для личных вещей и аксессуаров, а в нижнюю помещается зеркальная или беззеркальная камера с 3-4 объективами. Во внутреннем кармане на спинке можно разместить ноутбук или большой планшет до 16". Сбоку имеется карман для зонтика или бутылки воды.

Характеристики: