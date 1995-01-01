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Рюкзак Fotopro UB-1 Black, 18 л, черный

  • UB-1 Black, 18 л, черный
  • UB-1 Black, 18 л, черный
  • UB-1 Black, 18 л, черный
  • UB-1 Black, 18 л, черный
  • UB-1 Black, 18 л, черный
  • UB-1 Black, 18 л, черный
  • UB-1 Black, 18 л, черный
  • UB-1 Black, 18 л, черный
  • UB-1 Black, 18 л, черный
  • UB-1 Black, 18 л, черный
  • UB-1 Black, 18 л, черный
Код товара:УТ-00094496
Артикул:UB-1 Black

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fotopro UB-1 – вместительный рюкзак для выездной фотографии, а также для путешествий. В рюкзак легко помещается камера с объективом до 70-200, а также еще несколько объективов и вспышек, большой ноутбук и много аксессуаров в верхнем отделении. При своей вместимости рюкзак соответствует требованиям к ручной клади большинства авиакомпаний. Объём рюкзака 18 литров, а вес 1,28 кг. С левой стороны имеется отсек для быстрого извлечения камеры, внутри рюкзака перегородки которые можно перемещать используя оптимальное размещение оборудования.

Стильный и минималистичный дизайн, вмещающий большое количества оборудования и личных вещей. Верхняя половина отведена для личных вещей и аксессуаров, а в нижнюю помещается зеркальная или беззеркальная камера с 3-4 объективами. Во внутреннем кармане на спинке можно разместить ноутбук или большой планшет до 16". Сбоку имеется карман для зонтика или бутылки воды.

Характеристики:

  • Внешний размер: 30 х 22 х 45 см
  • Внутренний размер: 28 х 15 х 41 см
  • Вместимость: 18 литров
  • Материалы: полиэстер, нейлон
  • Вес: 1,28 кг