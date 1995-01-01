Штатив T1 Plus относится к профессиональной серии Pantour* от Fotopro, что означает лучшие материалы и строгие тесты: в частности, он был протестирован на устойчивость к экстремальным температурам (от -40° до 70° С), к контакту с соленой морской водой, замки с двойным внутренним уплотнением обладают защитой от воды и песка, ноги проверены на 10 000 циклов раскрытия и закрытия, они выдерживают вертикальную нагрузку в 40 кг (каждая), а шаровая голова TH-1M – 20 кг. Производитель называет Pantour всесезонной серией, которая не боится никакую погоду, будь то арктический холод или песчаная буря.

* не имеет отношения к европейскому туристическому пакту PANTOUR.

T1 Plus отличается высокой ремонтопригодностью, что для китайской продукции, вообще говоря, большая редкость: такие элементы как ноги, болты для их крепления, резиновые наконечники («пятки») можно приобрести отдельно. Ноги можно самостоятельно разобрать для чистки от песка и грязи. Наконец, T1 Plus предлагает на выбор 4 варианта центральной колонны:

T-Basic – короткий адаптер, позволяющий вести съемку от уровня земли

T-Track – короткий адаптер со встроенной выравнивающей базой (чашей) для съемки панорам и видео

T-Bar – длинная колонна, увеличивающая максимальную высоту съемки

T-Stand – короткая колонна и мини-штатив 2 в 1

В данную комплектацию входит короткий адаптер T-Basic, остальные можно приобрести отдельно.

Ноги штатива выполнены из 10 слоев плетеного карбонового волокна, что обеспечивает высокую жесткость и гасит вибрации, которые могут поступать от поверхности. Под резиновыми наконечниками находятся стальные зубцы, выполненные в форме короны – это повышает сцепление на открытом грунте, газонах, на снегу и так далее. Металлический крюк дает возможность подвесить груз для повышения устойчивости при сильном ветре.

Головка с крупным 44-мм шаром с легкостью выдерживает даже длиннофокусные объективы, обеспечивая высокую плавность при вращении и наклоне камеры. Сопротивление регулируется: можно увеличить при работе с тяжелыми камерами или, наоборот, понизить, когда вы пользуетесь легким фотоаппаратом. Система двойного панорамирования облегчает съемку на неровных поверхностях: верхний панорамный механизм находится над шаром, поэтому вы можете просто исправить наклон камеры с помощью шара, а затем уже осуществлять панорамирование: удобно при съемке многокадровых панорам и при видеосъемке. Два пузырьковых уровня помогают точно позиционировать камеру по горизонту как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Быстросъемная площадка выполнена по широко распространенному стандарту Arca Swiss.

Для установки дополнительных аксессуаров предусмотрено 2 резьбовых гнезда 1/4" – одно на головке, второе на центральной крестовине.

В комплекте со штативом идет плотная сумка с плечевым ремнем и кармашками для мелочей.