Fotopro T-Track - адаптер со встроенной выравнивающей базой (чашей) для штатива T1 Plus помогает в съемке панорам и видео. T-Track крепится к штативу T1 Plus с помощью надежной системы фиксирующих хомутов (затягивающаяся ручка и предохранительная кнопка), которая надежно фиксирует центральную опору. Это означает, что во время съемки опора не будет раскачиваться или скользить.

Встроенный крючок в основании T-Track позволяет подвесить сумку для камеры или мешок с песком для дополнительной устойчивости. Эта система гравитационного подвеса смещает центр тяжести штатива, гася вибрации и воздействие ветра.

Характеристики: