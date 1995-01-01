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Адаптер Fotopro T-Track, с выравнивающей чашей, для штатива T1 Plus

  • T-Track, с выравнивающей чашей, для штатива T1 Plus
  • T-Track, с выравнивающей чашей, для штатива T1 Plus
  • T-Track, с выравнивающей чашей, для штатива T1 Plus
Код товара:УТ-00094505
Артикул:T-Track

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Fotopro T-Track - адаптер со встроенной выравнивающей базой (чашей) для штатива T1 Plus помогает в съемке панорам и видео. T-Track крепится к штативу T1 Plus с помощью надежной системы фиксирующих хомутов (затягивающаяся ручка и предохранительная кнопка), которая надежно фиксирует центральную опору. Это означает, что во время съемки опора не будет раскачиваться или скользить.

Встроенный крючок в основании T-Track позволяет подвесить сумку для камеры или мешок с песком для дополнительной устойчивости. Эта система гравитационного подвеса смещает центр тяжести штатива, гася вибрации и воздействие ветра.

Характеристики:

  • Диаметр основания: 57 мм
  • Размеры: 75 х 58 х 103 мм
  • Вес: 250 г