Адаптер Fotopro T-Track, с выравнивающей чашей, для штатива T1 Plus
Код товара:УТ-00094505
Артикул:T-Track
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараДругое
Описание
Fotopro T-Track - адаптер со встроенной выравнивающей базой (чашей) для штатива T1 Plus помогает в съемке панорам и видео. T-Track крепится к штативу T1 Plus с помощью надежной системы фиксирующих хомутов (затягивающаяся ручка и предохранительная кнопка), которая надежно фиксирует центральную опору. Это означает, что во время съемки опора не будет раскачиваться или скользить.
Встроенный крючок в основании T-Track позволяет подвесить сумку для камеры или мешок с песком для дополнительной устойчивости. Эта система гравитационного подвеса смещает центр тяжести штатива, гася вибрации и воздействие ветра.
Характеристики:
- Диаметр основания: 57 мм
- Размеры: 75 х 58 х 103 мм
- Вес: 250 г